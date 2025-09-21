Tragedie pe munte: o persoană găsită fără viață, patru turiști transportați la spital

În ultimele 24 de ore, echipele Salvamont România au intervenit pentru salvarea turiștilor aflați în dificultate pe munte, găsind o persoană decedată și salvând alte 14 persoane, dintre care patru au necesitat transport la spital.

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Salvamont România: „În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. (...) În cazul acestor intervenții au fost salvate 14 persoane. Dintre acestea, 4 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate, o persoană a fost găsită decedată și a fost transportată și predată la IML”.

Salvamontiștii au primit cele mai multe solicitări din partea echipelor din Neamț, Sibiu și Arad, fiecare cu câte trei apeluri, în timp ce echipa Gorj a intervenit de două ori. Echipele Salvamont Vrancea și Caraș-Severin au răspuns fiecăreia câte unui apel. Pe lângă intervențiile de urgență, dispeceratul a mai primit 32 de apeluri pentru sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Salvamont România transmite un apel la responsabilitate și prudență: „Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”.