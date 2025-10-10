Un renumit medic chirurg, salvat în ultima clipă după ce ar fi încercat să se sinucidă. Colegii săi l-au operat de urgență

Un incident șocant a avut loc joi, în Craiova, unde un renumit medic chirurg, unul dintre profesioniștii Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Doctorul a fost găsit cu răni grave în propria locuință și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Potrivit craiovaforum.ro, alarma a fost dată de o vecină, care a sunat la 112 după ce a observat că bărbatul se află într-o stare critică. La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și paramedici, care l-au găsit pe medic în stare de agitație, cu multiple plăgi în zona cervicală, la mâini și la piept.

După ce a fost imobilizat și stabilizat, medicul a fost transportat la Spitalul de Urgență din Craiova, unde colegii săi l-au operat de urgență. În prezent, acesta se află internat sub supraveghere medicală.

Apropiații spun că medicul se confrunta de ceva vreme cu o stare accentuată de epuizare și stres, posibil cauzată de un burnout profesional. În trecut, doctorul a fost implicat într-un caz mediatizat, după ce familia unui pacient care a murit în urma unei operații de micșorare a stomacului l-a acționat în instanță.

Polițiștii și procurorii doljeni au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului și motivele care l-ar fi putut determina pe medic să recurgă la acest gest extrem.