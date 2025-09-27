Tragedie în Masivul Cozia: salvamontist din Vâlcea găsit mort lângă mașină

Un salvator montan din cadrul Salvamont Vâlcea, cunoscut de apropiați drept Domnul Dudu, a fost găsit decedat sâmbătă, după ce a efectuat o tură scurtă în Masivul Cozia. Potrivit primelor informații, salvatorul a fost descoperit căzut lângă autoturismul său, pe drumul forestier din zona Mocirle.

Prietenii și colegii săi au încercat să-i acorde primul ajutor imediat, iar la fața locului au sosit atât o ambulanță, cât și un elicopter SMURD. Din păcate, toate eforturile de resuscitare au fost zadarnice. Cauza probabilă a decesului este un stop cardio-respirator.

Salvamont Vâlcea a transmis un mesaj emoționant după tragedie.

„Cu profundă îndurerare și un enorm regret, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru de la Salvamont Vâlcea, Domnul Dudu. După ce a făcut o scurtă tură prin Masivul Cozia, a fost găsit căzut lângă mașina sa pe drumul forestier din zona Mocirle. Probabil un stop cardio-respirator. Prietenii au încercat acordarea primului ajutor, a plecat o ambulanță și un elicopter, dar pentru Domnul Dudu, din păcate, nimic nu a mai fost de ajutor. Un om extraordinar, un împătimit al muntelui, un mare cunoscător al zonelor, un prieten adevărat. Condoleanțe sincere familiei!”, a scris Salvamont Vâlcea pe Facebook.