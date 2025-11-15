Moarte tragică într-un siloz de cereale din Austria. Un român de 21 de ani a murit, iar colegul său a fost salvat în ultima clipă

Mai mulți pompieri au intervenit joi seara la o moară din Austria, după ce doi muncitori români au căzut într-un siloz de cereale. Apelul inițial semnala „o persoană îngropată sub cereale”. Echipele de salvare au fost nevoite să intervină imediat.

Prima autospecială sosită la fața locului a avut dificultăți în a găsi zona exactă a accidentului, din cauza întinderii mari a complexului de clădiri. A doua autospecială a reușit însă să ajungă rapid în partea din spate a morii, localizând locul incidentului și direcționând toate echipajele către siloz, informează publicația austriacă Kurier.

Cei doi muncitori au căzut în siloz în timpul lucrărilor de întreținere. Primul scos a fost un bărbat român de 37 de ani, găsit afundat până la nivelul gâtului în cereale. Acesta a fost transportat cu răni ușoare la un spital regional.

În timpul operațiunii, pompierii au localizat și cea de-a doua victimă, un român de 21 de ani, scufundat complet în cereale.

„Cu o forță fizică imensă și sub o presiune extremă, colegii au încercat să dezgroape tânărul. Cerealele se comportau ca nisipul mișcător și au dus echipa noastră la limită”, au declarat pompierii în raportul de intervenție.

Cu ajutorul unor stâlpi de sprijin și tărgi speciale, salvatorii au reușit să încetinească alunecarea cerealelor și să scoată victima. Din păcate, tânărul nu a mai putut fi resuscitat, medicul de urgență declarând decesul la fața locului.

Cei doi muncitori încercau să deblocheze pâlnia de evacuare a silozului, intrând pe deasupra structurii. Tânărul de 21 de ani s-a scufundat imediat, iar colegul său a fost tras după el și îngropat până la gât. Un alt muncitor a alertat rapid autoritățile, declanșând procedurile de salvare.