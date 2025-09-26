search
Cazul care a îngrozit un sat din Tulcea: un criminal a fost prins după 26 de ani. Ce l-a trădat pe ucigaș

Publicat:

Un caz cutremurător din județul Tulcea a fost redeschis după 26 de ani. Un bărbat a fost reținut pentru omor calificat, fiind suspectul unei crime comise în vara anului 1999.

O crimă de peste două decenii, rezolvată FOTO: Arhivă
Victima, o femeie în vârstă de 75 de ani, a fost violată și ucisă cu o cruzime incredibilă în propria locuință, trupul ei fiind ascuns sub un pat metalic.

Ancheta inițială a rămas fără rezultate, iar cazul a stârnit confuzie și șoc în comunitatea locală timp de mai bine de două decenii.

Totul s-a schimbat recent, când progresele în expertizele genetice au permis identificarea ADN-ului criminalului. Acesta a fost găsit în baza națională de date și a coincis perfect cu probele colectate la locul crimei. 

„Printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului, identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, au precizat procurorii.  

Potrivit Parchetului General, în noaptea de 25/26 iulie 1999, inculpatul a pătruns fără drept în locuința victimei, o femeie de 75 de ani.

Prin exercitarea unor acte de violență și constrângere, a întreținut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să țipe sau să facă zgomot și să alarmeze vecinii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, care a fost găsită în dimineața zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuință”, au mai transmis procurorii. 

Bărbatul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoarea pe viață.

