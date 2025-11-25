Un român din Austria a fost împușcat în picior de un bărbat de 52 de ani. Motivul atacului este necunoscut

Un român de 27 de ani a fost împușcat în picior, din senin, într-un oraș din Austria. Potrivit presei austriece, victima efectuase lucrări la acoperișul casei agresorului.

Potrivit ziarului Kleine Zeitung, incidentul a avut loc pe o stradă din sectorul Floridsdorf (sau sectorul 21) din Viena.

Autoritățile au transmis că suspectul, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut și se află la audieri. Publicația citată menționează că victima nu ar avea vreo legătură de rudenie cu agresorul. Cu toate acestea, motivul atacului rămâne neclar.

După ce mai mulți martori au auzit focuri de armă, au alertat autoritățile.

Poliția, sprijinită de unitatea WEGA, s-a deplasat la fața locului. Între timp, un spital i-a anunțat pe polițiști că tratează un român de 27 de ani, rănit prin împușcare în zona piciorului. Viața lui nu este în pericol.

La momentul incidentului, în locuința românului se aflau 3-4 bărbați. Imediat după ce a fost împușcată, victima a fost transportată de martori, cu mașina, la un spital din Viena.

Suspectul a fost găsit în casa sa, unde trăiește și mama acestuia. Acolo au fost găsite mai multe arme, pe care acesta le deținea legal.

Suspectul este cunoscut drept un „om drăguț și vorbăreț”

Publicația Heute scrie că suspectul locuiește în casă împreună cu mama sa în vârstă și este cunoscut drept un „om drăguț și vorbăreț”.

Românul a discutat cu bărbatul de 52 de ani, care, la scurt timp după, l-ar fi împușcat în genunchi, în fața casei.

La spital, rănitul a refuzat să spună exact cum a ajuns să fie îmușcat.

Se pare că victima efectuase lucrări la acoperișul bărbatului de 52 de ani. Ar fi cerut apoi sume exagerate pentru servicii de proastă calitate, provocând furia suspectului.

Poliția nu a dorit să comenteze relatările din presă potrivit cărora victima efectua lucrări la casa suspectului și că un conflict legat de acestea ar fi escaladat din motive încă necunoscute.

Un purtător de cuvânt a spus că se așteaptă rezultatul audierii bărbatului de 52 de ani.