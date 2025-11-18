O mamă și fiica sa de 10 ani, găsite moarte într-un apartament din Innsbruck. „Cadavrele lor erau ascunse într-un congelator mare”

Femeia de 34 de ani și fetița, de origine siriană, erau dispărute din iulie 2024. Cadavrele au fost găsite fără viață în această dimineață, în zori, într-un apartament din Innsbruck, Austria, ele fiind ascunse într-un congelator.

După 16 luni de anchetă, poliția austriacă a elucidat dispariția unei femei de 34 de ani și a fiicei sale de 10 ani. Cadavrele celor două, care erau dispărute din iulie 2024, au fost găsite într-o cameră frigorifică a unui apartament din Innsbruck, în Tirolul austriac.

Potrivit presei austriece, poliția investiga de luni de zile cazul mamei și fiicei dispărute, iar anchetatorii cred că ar putea fi vorba de o dublă crimă. Doi bărbați suspectați de crimă, un austriac în vârstă de 55 de ani și fratele său în vârstă de 53 de ani, fuseseră deja arestați în iunie anul trecut și se aflau în arest de atunci, însă abia acum au fost localizate cadavrele femeii și fetiței, scrie Rai News.

Ancheta și cele două arestări

Punctul de cotitură a avut loc la 14 noiembrie, vinerea trecută, odată cu descoperirea cadavrelor: „După investigații amănunțite”, a declarat poliția judiciară din Tirol în cadrul unei conferințe de presă, "am găsit cadavrele femeii siriene și ale fiicei sale într-un apartament din Innsbruck: cadavrele lor erau ascunse într-un congelator mare, în partea îndepărtată a unei camere de depozitare, în spatele unui perete despărțitor din gips-carton”.

Ancheta, desfășurată de poliția judiciară din Tirol sub conducerea parchetului din Innsbruck, a început pe baza suspiciunii de dublă crimă. Dispariția fusese semnalată de un văr al femeii care locuia în Germania. O colegă a victimei, în vârstă de 55 de ani, cu care femeia avea o relație personală, le spusese anchetatorilor că ea și fiica sa plecaseră într-o călătorie lungă.

De asemenea, cardul lor ATM fusese utilizat de mai multe ori, inclusiv în străinătate. Anchetatorii, observând mai multe elemente suspecte, și-au extins verificările la nivel internațional. Suspiciunile s-au concentrat apoi asupra bărbatului în vârstă de 55 de ani: potrivit poliției, cardul ATM a fost utilizat de fratele bărbatului. În cele din urmă, suspectul a recunoscut că a înscenat un accident și a ascuns cadavrele. Cadavrele au fost găsite în spatele unui perete special construit din gips-carton. Din cauza stării avansate de descompunere, cauza morții nu poate fi încă stabilită.

Cei doi frați, deținuți din luna iulie în închisorile din Innsbruck și Salzburg, și-au recunoscut implicarea în tăinuire, dar neagă orice intenție de a ucide. Principalul suspect susține că a fost un accident, în timp ce fratele spune că nu avea cunoștință de nicio crimă.