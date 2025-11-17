Un șofer român a rămas fără mașină după ce a fost prins gonind pe o autostradă din Austria. Ce viteză avea

Un șofer român de 46 de ani a fost surprins de poliția austriacă conducând cu 221 km/h pe autostrada din apropierea orașului St. Pölten.

Incidentul a avut loc joi, pe autostrada A1 (Westautobahn), în districtul Bezirk St. Pölten. Românul circula cu o viteză de 221 km/h, depășind limita de viteză de 130 km/h, scrie publicația locală Kosmo.

Agenții de la Poliția Autostrăzii Alland au oprit mașina la ora 13:05 și au efectuat imediat un control.

Ca urmare a depășirii uriașe a vitezei, bărbatului i-a fost suspendat provizoriu permisul de conducere, iar mașina i-a fost confiscată. În plus, a trebuit să achite o cauțiune.

Șoferul vitezoman va fi acum raportat autorității administrative competente din district.