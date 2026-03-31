search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Românul inspirat de „Peaky Blinders" care vrea să câștige în alegerile locale din Birmingham. Partidul său pro-palestinian vrea să scoată Marea Britanie din NATO

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un român mutat în Marea Britanie și devenit om de afaceri, candidează în alegerile locale din orașul Birmingham, unde promite străzi mai curate.

FOTO workerspartygb.org
FOTO workerspartygb.org

Julian Nistor candidează din partea formațiunii politice Workers Party (Partidul Muncitorilor).

„Candidez pentru Ward End (cartier în Birmingham), din partea Partidului Muncitorilor. Vreau să schimb puțin această zonă, avem nevoie să fie bine pentru toată lumea, avem nevoie de curățenie, fără șobolani, fără găuri în drum, trebuie să schimbăm puțin zona. Vă rog să veniți pe 7 mai la vot”, a declarat acesta într-un clip în care apare îmbrăcat în stilul Peaky Blinders.

Sursa Tiktok / workerspartygb Workers Party of Britain

Julien Nistor se prezintă ca un om de afaceri popular în comunitatea de români din Birmingham. În 2024, el s-a alăturat Community Plaza în calitate de ambasador. Organizația, își propune să țină tinerii vulnerabili departe de infracțiuni de violență și de droguri, potrivit National World.

„Mă bucur că pot să îl sprijin pe Julien în calitate de candidat pentru War End, pentru că mereu a ajutat comunitatea, pe cei săraci și a ținut tineretul departe de stradă", a zis unul dintre susținătorii lui.

Sursa Tiktok / workerspartygb Workers Party of Britain

Workers Party of Britain este un partid politic fondat în 2019, de orientare socialistă / populistă de stânga. Pe site-ul public apare că alianța susține inițiative precum „Nu conscripției”, „No 2 NATO” și „Un stat Palestinian”.

Potrivit unui manifesto publicat pe site, Workers Party are un program în zece puncte, printre care „sfârșitul războaielor imperialiste și dominației financiare, începând cu retragerea din NATO.”

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

