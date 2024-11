Aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților în statul Texas, Mihaela Pleșa a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, despre viitorul Americii, despre originile românești, ca și despre cum se face altfel politica peste Ocean.

La începutul lunii noiembrie, Mihaela Pleșa, membră a Partidului Democrat, a câștigat al doilea mandat în Camera Reprezentanților din Texas. Mihaela Pleșa este prima româncă într-o asemenea funcție importantă. O performanță remarcabilă în condițiile în care Collin County, districtul unde a candidat, este recunoscut ca fiind unul dominat de republicani.

Părinții săi au ajuns din România în America în anii 1970, iar Mihaela Pleșa s-a născut în Texas în 1983. Nu și-a uitat vreodată originile românești, a învățat de mică româna și a păstrat mereu România în inimă. Părinții săi i-au transmis mândria față de originile sale și cât de important este să rămână fidelă tradițiilor

A ajuns pentru prima oară în România în 1989, pe când avea șase ani. De atunci a revenit în România de mai multe ori, ultima oară chiar în vara acestui an.

Înainte de a intra în politică, Mihaela Pleșa a avut o mică afacere în domeniul modei și designului, afacere focusată pe produse realizate în Texas. În acea perioadă a ajutat mai mulți antreprenori să își înceapă propriile afaceri.

În cele din urmă, a simțit că vrea să își ajute concret și susținut comunitatea în alt mod, și-a vândut afacerea și a decis să urmeze o carieră legislativă. Înainte de a fi aleasă în Camera Reprezentanților din Texas, Mihaela Pleșa a fost director legislativ.

Pentru al doilea mandat, printre prioritățile sale se numără creșterea finanțării pentru școlile publice, reducerea taxelor pe proprietate și dezvoltare a economiei care să susțină și creșterea micilor afaceri.

Absolventă a University of North Texas, Mihaela Pleșa are și un master la Southern Methodist University.

Sunteți la al doilea mandat în Camera Reprezentanților din Texas. Ce v-a făcut să candidați din nou?

Părinții mei m-a învățat când încerc ceva să și termin, iar doi ani în Camera Reprezentanților nu însemna suficient timp.Am candidat din nou pentru că vreau să fac ceva pentru districtul unde sunt și pentru comunitatea mea. Avem multe probleme în Texas cu educația, cu accesul la serviciile de sănătate. Am candidat din nou pentru că încă avem de lucru. Iar comunitatea mea a văzut că eu sunt și o persoană harnică, serioasă, mă gândesc la ei.

Texasul este pe locul 43 în Statele Unite ca educație. Este o mare problemă când e vorba să facem investiții în educație. Acum vrem să introducem un cupon pentru familiile care vor ca își trimită copiii la școli private, taxele să fie plătite de stat, din taxele strânse de la oameni. Eu susțin școlile publice. Nu este corect să luăm bani de la cineva care plătește taxe și să îi punem în sisteme pe care statul nu le poate controla, în special când vorbim despre școli private. O altă problemă. În Texas sunt mulți oameni care nu au acces la doctori, la spitale, asigurările sunt foarte scumpe.

Oamenii au nevoie de aleși care să se gândească mai mult la la ei, care să facă lucruri concrete pentru comunitate.

Ce v-a făcut să decideți să intrați acum câțiva ani în în politică?

Eu sunt născută aici în America, Părinții mei au venit din România în 1970. Bunicii mei și părinții mei au venit și mi-au zis totdeauna ce norocoasă eu am pus să fiu născută în America, dar ei mi-au adus aminte întotdeauna de ce ei au plecat din România, din cauza regimului comunist. Eu vorbesc românește pentru că părinții mei și bunicii mei au ținut foarte, foarte mult la România, la tradiții și la cultură.

Și mă doare că Texasul, statul pe care îl iubesc atât de mult, a început să arate precum România comunistă de unde au plecat părinții și bunicii mei. Îmi e teamă. De exemplu, în Texas au început să fie scoase din librării cărțile pe care guvernul nu le agreează.

E foarte rău când femeile din Texas nu mai au acces la avort, când în Texas oamenii nu au electricitate, deși statul e un mare producător de energie. Iar oamenii au nevoie de cineva care să lupte pentru ei.

Cum e comunitatea românească din Collin County ca dimensiuni?

Părinții mei au construit mai multe biserici în Texas. Când am mers în campanie și băteam la uși, vedeam scris Popescu sau Radu. În Collin County sunt vreo 1.000 de români, iar în Texas peste 40.000 de români. În alegeri, vorbeam cu ei, știam că sunt destui republicani printre ei și unii îmi făceau și câte o donație, spunându-mi: ”Știu că ești democrată, dar ești româncă de-a noastră”. A fost extrem de important și onorant pentru mine să fiu primul român-american ales în Texas. Și îmi doresc să începem niște relații de colaborare între statul Texas și România.

„Mulți politicieni vorbesc la oameni, nu cu oamenii”

Cum va schimba America revenirea lui Donald Trump la Casa Albă?

Donald Trump nu e o persoană serioasă, nu este o persoană pentru popor. Este o persoană care ține foarte mult la el și se vede acum pe cine a început să pună în cabinetul lui, ce idee are, ce viziune are el are pentru Statele Unite. Am niște îngrijorări, pentru că eu știu că România este chiar acolo lângă Ucraina, că Moldova este aproape și că trebuie să avem grijă.

Legat de alegeri, eu nu înțeleg de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar oamenii trebuie să înțeleagă că democrația în America este un experiment. Am mai trăit 4 ani cu Trump președinte și o să trăim și în următorii patru ani.

Au nevoie democrații de o ”autopsie” după aceste alegeri prezidențiale, așa cum spunea un analist politic american după aflarea rezultatelor? Ce trebuie făcut de acum încolo?

Trebuie analizat ce a mers și ce nu a mers. Eu de exemplu în campania din acest an am avut rezultate mai bune față de 2022.

Oamenii au griji, trebuie să își ducă copiii la școală, să își plătească facturile. Ei nu au timp să stea și să te audă pe tine ce planuri ai pentru ei.

În campania mea am bătut la peste 80.000 de uși. Am avut conversații adevărate cu oamenii, iar cei mai mulți vor să aibă ce pune pe masă, să aibă școli și grădinițe bune, să aibă electricitate. Trebuie să vorbim din nou cu oamenii. Mulți politicieni vorbesc la oameni, nu cu oamenii. Oamenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și de ce este așa. Îmi doresc ca oamenii să vadă că lucrurile se pot schimba. Nimeni nu a crezut că o să pot să câștig alegerile, în afară de mama și de Dumnezeu. Este o onoare să fiu aleasă. Iubesc foarte mult să vorbesc cu comunitatea, să o inspir să vadă că cineva o susține.

„Am învățat în casă româna”

Familia dumneavoastră a ținut foarte mult la cultură şi a vrut ca dumneavoastră să știți românește. În cât timp ați învățat româna?

De când eram mică, bunicii și părinții mei vorbeau numai românește cu mine. Eu am învățat românește vorbind cu oamenii, nu a stat o profesoară cu mine. Am învățat în casă româna.

Care sunt cele mai speciale amintiri legate de România?

Bunicul meu din partea tatălui era din Cluj, iar mama era din București. Am fost prima oară în România în 1989, aveam șase ani pe atunci. Era iarnă și îmi aduc aminte că am fost și la țară, îmi aduc aminte cum mirosea casa bunicii și mirosul de paie. Țin minte că aveam o mătușă care stătea la bloc, mă jucam de-a v-ați ascunselea cu niște copii și la un moment dat s-a blocat liftul în care eram. M-am speriat atunci.

Am amintiri speciale și de la ultima vizită, din luna iulie a acestui an, când am revenit în România după 17 ani. Am fost cu soțul meu și m-am bucurat mult să văd cât de mult schimbată în bine e România. Oamenii au fost foarte prietenoși oriunde am mers, ca o familie. A fost extrem de plăcut să vizitez mănăstirile și bisericile din România și să gust mâncărurile românești. Am fost cu soțul meu la București, Constanța și Timișoara și mi-am încărcat bateriile. Și sper să revin în vara lui 2025.