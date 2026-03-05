Britney Spears a fost arestată în California. „Un incident nefericit, complet de neiertat”

Cântăreața americană Britney Spears a fost arestată miercuri seară în California, potrivit unor documente judiciare din Statele Unite citate de BBC. Artista a fost reținută de Poliția Autostrăzilor în jurul orei 21:30, ora locală (05:30 GMT), însă a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi. Ea urmează să se prezinte în fața instanței pe 4 mai.

Documentele judiciare nu precizează în mod clar motivul arestării. Cazul urmează să fie analizat de Curtea Superioară din Ventura County.

Un reprezentant al artistei a comentat incidentul pentru BBC News, spunând că situația a fost una gravă și că artista ar urma să ia măsuri pentru a-și schimba situația personală.

„Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat. Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine”.

Presa americană: ar fi condus sub influența alcoolului

La scurt timp după apariția informațiilor despre arestare, contul de Instagram al vedetei a fost șters.

Potrivit publicației TMZ, artista ar fi fost reținută după ce ar fi condus sub influența alcoolului. După ce i-au fost puse cătușele, cântăreața ar fi fost transportată la un spital pentru testarea alcoolemiei.

Una dintre cele mai mari vedete pop din lume

Britney Spears este considerată una dintre cele mai de succes artiste pop din istoria muzicii, cu hituri celebre precum Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer, Stronger și …Baby One More Time.

La începutul anului 2024, artista a declarat că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima piesă lansată de aceasta a fost un duet realizat în 2022 împreună cu Elton John.

Cu toate acestea, într-o postare pe rețelele sociale publicată la începutul acestui an, care a fost ulterior ștearsă, Spears sugera că, deși nu intenționează să mai cânte în Statele Unite, ar putea susține în viitor concerte live în Marea Britanie și Australia.