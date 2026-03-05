search
Joi, 5 Martie 2026
Coloane de blindate vor circula pe drumurile din România, anunță Ministerul Apărării. Ce sunt tacticele Cobra II

Publicat:

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, joi, că zeci de autovehicule tactice blindate COBRA II vor circula pe teritoriul României, în perioada 4-18 martie. Acțiunea are loc în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare.

Blindate COBRA II FOTO savunmasanayist.com
Blindate COBRA II FOTO savunmasanayist.com

„În perioada 4 – 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București către unități ale Forțelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare. Deplasarea se va realiza pe roți, în coloane militare, pe drumurile publice”, a precizat Armata Română.

Potrivit sursei citate, primul transport, format din 20 de autovehicule, s-a desfăşurat în data de 4 martie, pe direcţia Brăila.

„Prezenţa acestor coloane pe drumurile publice face parte din activităţi logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente destinate creşterii capacităţii operaţionale a Forţelor Terestre”, a mai menționat Armata României.

Ce sunt blindatele COBRA II

Firma turcă Otokar și Romtehnica S.A. au semnat, în noiembrie 2024, un contract de aproximativ 857 milioane de euro fără TVA pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip uşor COBRA II către MApN.

Potrivit contractului semnat la vremea respectivă, primele 278 de unități urmau să fie fabricate în unitățile Otokar, iar restul urmând să fie fabricate în România. Livrările sunt planificate să fie finalizate în termen de 5 ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025.

COBRA II este proiectat ca o platformă modulară care poate fi dezvoltată pentru diferite cerinţe de misiune. Începând cu 2013, COBRA II a fost proiectat şi produs în mai mult de 30 de versiuni diferite, în conformitate cu cerinţele şi nevoile utilizatorilor săi.

În plus faţă de mobilitatea sa superioară, COBRA II oferă protecţie ridicată împotriva ameninţărilor balistice, a minelor şi a dispozitivelor explozive improvizate. COBRA II este potrivită pentru integrarea unei game largi de opţiuni de arme şi echipamente de misiune, se arată în comunicat.

