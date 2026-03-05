search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ironii după ce un britanic a plătit 150.000 de lire pe un jet privat ca să fugă din Dubaiul despre care spune că „nu e periculos”

0
0
Publicat:

Un investitor autointitulat „guru imobiliar”, care afirma că Dubai este „mai sigur decât Londra”, a stârnit ironii pe internet după ce s-a lăudat că a plătit 150.000 de lire (aproximativ 175.500 de euro) pe un avion privat închiriat pentru a părăsi Emiratele și le-a spus urmăritorilor săi: „Nu înțeleg de ce nu face toată lumea asta”.

Un magnat britanic a închiriat un avion de 50.000 de lire sterline FOTO: Facebook/ Samuel Leeds
Un magnat britanic a închiriat un avion de 50.000 de lire sterline FOTO: Facebook/ Samuel Leeds

Samuel Leeds, cunoscut pentru cursurile sale online controversate care promit îmbogățire rapidă, a postat videoclipuri dintr-un avion Gulfstream în drum spre Heathrow, insistând că statul din Golf, lovit de rachete, nici măcar nu este periculos.

Potrivit Daily Mail, investitorul în vârstă de 34 de ani, care a declarat că s-a mutat în Emiratele Arabe Unite pentru a evita „99,9% din impozite” și pretinde că deține un portofoliu de 20 de milioane de lire, a fost criticat pentru postările considerate „jenante și lipsite de bun gust” pe rețelele sociale.

Alții l-au acuzat că își afișează averea în timp ce mii de turiști obișnuiți se luptă să revină acasă din cauza zborurilor anulate.

„Nu contează cât de bogat ești, este o sumă ridicolă pentru un zbor, iar să te lauzi cu asta este jenant”, a scris un critic pe Facebook. Altul a întrebat: „Dacă Dubai era atât de sigur, de ce îți iei soția și copiii din țară în timp ce cad bombe? Nu ar fi mai bine să îi ții în Dubai, în siguranță, în timp ce tu călătorești în Anglia periculoasă?”

Cum a justificat Leeds zborul privat

Leeds a explicat într-un videoclip: „Dacă ești blocat în Dubai, este foarte simplu. Mergi trei ore până în Oman, apoi la aeroportul din Muscat, unde sunt avioane care te așteaptă. Poți plăti aproximativ 100.000 de lire (aproximativ 117.000 €), urci în avion și ajungi direct la Heathrow. Nu înțeleg de ce nu face toată lumea asta”.

Sursa video: Facebook/ Samuel Leeds

Tatăl a patru copii, originar din Beaconsfield, Buckinghamshire, a minimalizat riscurile atacurilor: „Să fiu sincer, nici măcar nu e periculos în Dubai. Sunt mai mulți oameni înjunghiați în Anglia și împușcați în America decât loviți de drone în Dubai”.

Leeds a susținut că motivul real al plecării sale rapide, și al facturii de șase cifre, a fost o „întâlnire de afaceri”. Într-o altă postare, a adăugat: „Dacă ai bani, să iei un avion privat din Dubai nu este o problemă. Nu crede tot ce vezi în mass-media. Sunt cetățean global, cu mai multe reședințe și conturi bancare. Am libertatea de a fi oriunde, oricând”.

Sursa video: Facebook/ Samuel Leeds

Discrepanțe între realitate și postările online

Leeds a fost ironizat și pentru apariția unor locuri goale în avion, pe care le-a explicat: „Am spus prietenilor mei în Dubai: «Vin în UK să vorbesc la evenimentul Academiei – vreți să urcați gratuit în avion?» Dar ghici ce? Toți au spus NU! Pentru că, spre deosebire de ceea ce scrie presa, Dubai este foarte sigur și bine administrat în timpul acestor atacuri. Răspunsul militar al guvernului a fost uimitor și viața continuă normal!”

Furtuna de atacuri iraniene, care a vizat aeroportul principal din Dubai și hotelul Fairmont Palm, a lăsat aproximativ 94.000 de britanici blocați. Peste 4.000 de zboruri pe zi au fost anulate, iar unii călători bogați apelează la avioane private, cu prețuri ce depășesc 100.000 de lire pentru un singur zbor.

Turiștii obișnuiți se luptă să găsească locuri, în timp ce autoritățile britanice recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în Emiratele Arabe Unite. Leeds a postat imagini cu familia sa în avion și a susținut că totul a fost „foarte ușor de organizat”, în timp ce alții rămân blocați în haosul provocat de atacuri.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Asta este, de fapt, marea greșeală pe care a comis-o Kader Keita! Titi Aur a dat verdictul: „Nu ai voie!”
fanatik.ro
image
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce s-ar întâmpla dacă un cutremur ca în ’77 ar lovi Bucureștiul în 2026. „Problema este efectiv masivă”
playtech.ro
image
Adrian David, românul condamnat pentru spionaj în Rusia va petrece 15 ani în condiții infernale: cum arată ”lagărele” deținuților și ce sunt obligați să facă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Daciana Sârbu îi face plângere penală ministrei Oana Țoiu. Ce s-a întâmplat cu Irina, fata lui Victor Ponta, după ce i-a fost refuzată îmbarcarea într-un avion spre România
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă