Video Ironii după ce un britanic a plătit 150.000 de lire pe un jet privat ca să fugă din Dubaiul despre care spune că „nu e periculos”

Un investitor autointitulat „guru imobiliar”, care afirma că Dubai este „mai sigur decât Londra”, a stârnit ironii pe internet după ce s-a lăudat că a plătit 150.000 de lire (aproximativ 175.500 de euro) pe un avion privat închiriat pentru a părăsi Emiratele și le-a spus urmăritorilor săi: „Nu înțeleg de ce nu face toată lumea asta”.

Samuel Leeds, cunoscut pentru cursurile sale online controversate care promit îmbogățire rapidă, a postat videoclipuri dintr-un avion Gulfstream în drum spre Heathrow, insistând că statul din Golf, lovit de rachete, „nici măcar nu este periculos”.

Potrivit Daily Mail, investitorul în vârstă de 34 de ani, care a declarat că s-a mutat în Emiratele Arabe Unite pentru a evita „99,9% din impozite” și pretinde că deține un portofoliu de 20 de milioane de lire, a fost criticat pentru postările considerate „jenante și lipsite de bun gust” pe rețelele sociale.

Alții l-au acuzat că își afișează averea în timp ce mii de turiști obișnuiți se luptă să revină acasă din cauza zborurilor anulate.

„Nu contează cât de bogat ești, este o sumă ridicolă pentru un zbor, iar să te lauzi cu asta este jenant”, a scris un critic pe Facebook. Altul a întrebat: „Dacă Dubai era atât de sigur, de ce îți iei soția și copiii din țară în timp ce cad bombe? Nu ar fi mai bine să îi ții în Dubai, în siguranță, în timp ce tu călătorești în Anglia periculoasă?”

Cum a justificat Leeds zborul privat

Leeds a explicat într-un videoclip: „Dacă ești blocat în Dubai, este foarte simplu. Mergi trei ore până în Oman, apoi la aeroportul din Muscat, unde sunt avioane care te așteaptă. Poți plăti aproximativ 100.000 de lire (aproximativ 117.000 €), urci în avion și ajungi direct la Heathrow. Nu înțeleg de ce nu face toată lumea asta”.

Sursa video: Facebook/ Samuel Leeds

Tatăl a patru copii, originar din Beaconsfield, Buckinghamshire, a minimalizat riscurile atacurilor: „Să fiu sincer, nici măcar nu e periculos în Dubai. Sunt mai mulți oameni înjunghiați în Anglia și împușcați în America decât loviți de drone în Dubai”.

Leeds a susținut că motivul real al plecării sale rapide, și al facturii de șase cifre, a fost o „întâlnire de afaceri”. Într-o altă postare, a adăugat: „Dacă ai bani, să iei un avion privat din Dubai nu este o problemă. Nu crede tot ce vezi în mass-media. Sunt cetățean global, cu mai multe reședințe și conturi bancare. Am libertatea de a fi oriunde, oricând”.

Sursa video: Facebook/ Samuel Leeds

Discrepanțe între realitate și postările online

Leeds a fost ironizat și pentru apariția unor locuri goale în avion, pe care le-a explicat: „Am spus prietenilor mei în Dubai: «Vin în UK să vorbesc la evenimentul Academiei – vreți să urcați gratuit în avion?» Dar ghici ce? Toți au spus NU! Pentru că, spre deosebire de ceea ce scrie presa, Dubai este foarte sigur și bine administrat în timpul acestor atacuri. Răspunsul militar al guvernului a fost uimitor și viața continuă normal!”

Furtuna de atacuri iraniene, care a vizat aeroportul principal din Dubai și hotelul Fairmont Palm, a lăsat aproximativ 94.000 de britanici blocați. Peste 4.000 de zboruri pe zi au fost anulate, iar unii călători bogați apelează la avioane private, cu prețuri ce depășesc 100.000 de lire pentru un singur zbor.

Turiștii obișnuiți se luptă să găsească locuri, în timp ce autoritățile britanice recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în Emiratele Arabe Unite. Leeds a postat imagini cu familia sa în avion și a susținut că totul a fost „foarte ușor de organizat”, în timp ce alții rămân blocați în haosul provocat de atacuri.