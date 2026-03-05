O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai susține că cererea a crescut de la declanșarea războiului

O fostă prezentatoare TV din Rusia, care a devenit escortă în Dubai, susține că cererea pentru lucrătoare sexuale a crescut de cinci ori în timpul conflictului militar, iar telefoanele lor sună neîncetat din partea cetățenilor blocați în Emiratele Arabe Unite.

Anna Mukutsa, în vârstă de 25 de ani, a povestit pentru publicația pro-Putin Mash că cererea de servicii sexuale este determinată de amenințarea atacurilor cu drone. O noapte de sex sub zgomotul exploziilor poate costa între 800.000 de ruble (aproximativ 8.400 de euro) și până la sume nelimitate.

Lucrătoarea sexuală și fostă prezentatoare TV a povestit că sexul obișnuit nu mai este la modă aici; clienții își doresc ceva mai mult. Cea mai populară cerere în prezent este pentru locuri publice, clienții dedicându-se desfrâului în cabine de probă, toalete, balcoane sau pe punțile iahturilor.

Femeile vând acest tip de servicii ca pe o formă de artă specială și susțin că sunt pregătite fizic pentru tot felul de exerciții neobișnuite și au stăpânit tehnici de siguranță, astfel încât clienții să nu ajungă la închisoare. Întreținerea relațiilor sexuale se pedepsește cu închisoare și deportare, fiind o încălcare gravă a moravurilor și tradițiilor locale. Amenda poate depăși 100.000 de dirhami (aproximativ 24.000 de euro).

Mukutsa spune că în prezent există mulți clienți atrași de sunetul sirenelor, de incendii sau de aterizările avioanelor, experiența fiind descrisă „ca și cum ar fi ultima dată când trăiești”.

Prețurile au crescut semnificativ: o oră fără oferte speciale începe de la 200.000 de ruble (aproximativ 2.100 de euro), iar o noapte de la 800.000 de ruble. Fiecare solicitare suplimentară crește factura exponențial.