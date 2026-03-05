Costurile unei construcții în regie proprie variază în 2026, în special din cauza materialelor de construcție folosite, dar poate fi estimat un buget realist analizând etapele. Specialiștii consultați de „Adevărul” au explicat, pas cu pas, care sunt costurile și care sunt materialele care o fac eficientă energetic și rezistentă la cutremur.

„Nu este deloc o întrebare ușoară, iar pentru a răspunde trebuie să plecăm de la prețul de achiziție al terenului - un cost care variază în funcție de zona geografică și mai detaliat în funcție de cartierul în care se dorește construcția. Prețurile terenurilor pot varia de la 20 euro/mp la 1.500 euro/mp. Apoi costurile proiectului și autorizării trebuie cuantificate, chiar și aici prețurile pentru o casă de 50 mp pot fi în jur de 30.000 euro în timp ce pentru o casă de 100 mp cheltuielile pot ajunge în jur de 50.000 euro. Costurile directe, „curate”, ale execuției unei lucrări depind de calitatea construcției și de tipul de finisaje interioare și exterioare care se doresc. Poți construi cu 450 euro/mp până la peste 2.500-3.000 euro/mp”, a declarat pentru „Adevărul” Gabriele Amante, CEO HBI.

Potrivit acesteia, construcția unei case de către cetățeni privați a devenit o operațiune foarte complexă, reglementările sunt complexe, gestionarea profesioniștilor (urbaniști, arhitecți, ingineri structuriști, verificatori), selecția și contractarea diverselor companii necesare pentru construcția lucrărilor și garanția fac ca accentul să se mute către achiziția unei case realizate de un dezvoltator serios și organizat.

„În ultimii ani, dimensiunea unităților locative necesare s-a schimbat semnificativ, astăzi o casă medie de pe piață este o proprietate de cel puțin 160 mp pe două niveluri. Această cifră este, de asemenea, foarte variabilă, existând diferențe teritoriale uriașe - de exemplu un metru pătrat mediu în zona nordică a Bucureștiului este de aproximativ 250 mp. Piața imobiliară românească este un sector în creștere și dinamic, în ultimii 10 ani atenția acordată designului și calității a atins și, în unele cazuri, a depășit standardele Europei de Vest”, a explicat Amante.

Cum trebuie planificată financiar construirea unei case în 2026

Pe de altă parte, pe fondul creșterii complexității procesului de autorizare și al volatilității din sectorul construcțiilor, realizarea unei case în 2026 nu mai este privită exclusiv ca un proiect tehnic, ci ca unul care necesită o planificare financiară și fiscală atentă încă din faza de concept.

„Observăm o tendință tot mai clară în piață: atât dezvoltatorii, cât și persoanele fizice tratează proiectele rezidențiale ca investiții pe termen lung, unde predictibilitatea financiară și gestionarea riscurilor devin la fel de importante ca execuția propriu-zisă”, a declarat pentru „Adevărul” Gianina Crăciun, consultant fiscal și de business, Managing Partner Adeco Advisory și fondatoarea Supertree Workspaces & More.

Astfel, în cazul persoanelor fizice care construiesc o casă de la zero, specialiștii au observat o schimbare de mentalitate, viitorii proprietari abordând construcția mai strategic decât în trecut, cu un interes crescut pentru planificarea financiară înainte de începerea proiectului, corelarea etapelor de construcție cu finanțarea disponibilă, evaluarea costului total de proprietate și apel mai frecvent la consultanță financiară sau juridică pentru a evita decizii impulsive.

Gianina Crăciun a precizat că viitorii proprietari trebuie să privească proiectul dincolo de costul construcției:

• stabilirea unui buget realist și a unei rezerve de minimum 10–20% pentru cheltuieli neprevăzute

• analiza atentă a opțiunilor de finanțare și a costului total al creditului

• includerea costurilor indirecte, precum autorizațiile, proiectarea sau racordarea la utilități, care pot reprezenta cheltuieli importante în etapa preliminară

• evaluarea costului total de proprietate pe termen lung, inclusiv mentenanța și eficiența energetică

„De altfel, chiar și etapa de proiectare și autorizare poate genera costuri relevante, iar racordarea la utilități sau taxele de autorizare trebuie integrate în bugetul inițial pentru a evita depășirile financiare. Într-o piață imobiliară dinamică, în care costurile materialelor, manoperei și reglementările pot influența semnificativ bugetul final, construirea unei case în 2026 necesită o abordare integrată”, a explicat consultantul.

Ce materiale sunt eficiente energetic și oferă rezistență la cutremur

În construcția caselor, românii aleg în general materiale care oferă rezistență, confort și eficiență energetică, dar și un echilibru bun între cost și durabilitate.

„Cele mai frecvent utilizate sunt structurile din beton armat, care reprezintă baza majorității locuințelor datorită rezistenței la cutremur și duratei mari de viață. Peste această structură, zidăria este realizată de obicei din cărămidă ceramică sau BCA, două materiale apreciate pentru proprietățile termoizolante și pentru confortul interior pe care îl oferă. Cărămida este preferată pentru soliditate și izolare fonică mai bună, în timp ce BCA-ul este ales pentru montajul rapid, greutatea redusă și costurile mai accesibile”, a declarat Gabriele Amante pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, în ultimii ani, tot mai mulți viitori proprietari iau în calcul și casele pe structură de lemn, datorită timpului scurt de execuție și eficienței energetice ridicate, acestea fiind percepute ca soluții moderne și sustenabile. „Indiferent de tipul structurii, materialele de izolație joacă un rol esențial, cele mai utilizate fiind polistirenul, vata minerală sau spuma poliuretanică, care contribuie la reducerea consumului de energie și la creșterea confortului termic. În ansamblu, combinația dintre beton armat, zidărie eficientă și izolație performantă rămâne cea mai răspândită alegere pentru construcția caselor în România”, a precizat Amante, prezentând principalele costuri de construcție.

Prețuri estimative pentru o casă pe pământ cu amprentă la sol de 100 mp

Suprafețe utile estimative

• Parter (amprentă): 100 mp

• Mansardă: 50–60 mp (în funcție de înălțime/ferestre)

• Beci: 10-15 mp

Etape + Costuri (2026, estimare România, zonă medie)

1. Proiectare și autorizații

Proiect arhitectură, rezistență, instalații - 4.000 – 9.000 euro

Autorizații și taxe - 800 – 1.800 euro

Subtotal: 4.800 – 11.000 euro

2. Săpătură și fundație (prețuri euro)

Escavare & săpătură - 1.400-2.000 euro

Cofraj + fier + beton fundație (cu radier/beci) -7.000-10.000 euro

Hidroizolație beci - 1.300-2.000 euro

Subtotal: 9.700 – 14.000 euro

3. Structură parter + planșeu

Zidărie (BCA sau cărămidă) - 3.800-6.000 euro

Stâlpi/grinzi/fier/beton - 2.500-.4000 euro

Planșeu peste parter (beton sau lemn) - 2.500-4.200 euro

Subtotal: 8.800-14.200 euro

4. Structură mansardă + acoperiș

Interval realist 2026: 10.000 – 15.000 euro (în funcție de tip țiglă, suprafață acoperiș, complexitate șarpantă)

5. Tâmplărie exterioară (ferestre + uși)

Pentru casă 100, tâmplăria exterioară (PVC tripan + ușă intrare) se încadrează de obicei la:

• 4.500 – 7.000 euro variantă economică

• 6.000 – 9.000 euro variantă medie (profile bune, feronerie premium)

• peste 9.000 euro la suprafețe vitrate mari / aluminiu

6. Instalații (electrică, sanitară, termică) - pentru o casă 100 mp - preț în funcție de calitatea materialelor

• instalație electrică completă: cabluri, tablou, prize, întrerupătoare, manoperă: Cost total estimativ (2026): 2.800 – 4.900 euro

• Instalație sanitară + baie: 3.500 – 6.300 euro

• Încălzire (ex. centrală + radiatoare + țevi): 4.200-7.000 euro

Subtotal: 10.500 – 18.200 euro

7. Finisaje interioare - materiale și manoperă:

• Tencuieli + glet + lavabil: 5.000-8.400 euro

• Gresie/faianță + montaj: 4.200 – 7.700 euro

• Parchet + uși interioare: 4.500 - 7.900 euro

Subtotal: 13.700 – 24.000 euro

8. Finisaje exterioare + termoizolație

Termosistem (polistiren 10 cm + adeziv + plasă + decorativă + manoperă): 5.600 – 9.100 euro

Trotuare, alei, scări: 2.800 – 5.600 euro

Subtotal: 8.400 – 14.700 euro

Total estimat final casă 100 mp: 70.000 – 120.000 euro

Prețurile variază în funcție de calitatea materilelor alese. Nu includ mobilă, gard, branșamente definitive (apă, gaz, curent).