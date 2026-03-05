Trucul unei turiste pentru a obține mai multe beneficii la hotel: de ce rezerva cameră dublă, deși călătorește singură

Tot mai mulți oameni preferă vacanțele pe cont propriu, iar unii dintre cei cu experiență au ales să împărtășească trucuri utile pe rețelele de socializare.

Există nenumărate trucuri la care pot apela cei care își doresc o vacanță cu adevărat superbă, de care să își amintească cu drag tot restul anului.

Un călător pasionat i-a încurajat pe cei care călătoresc singuri să selecteze opțiunea cameră dublă, în special pentru un motiv foarte profitabil — pentru a debloca o serie de beneficii.

Practic, turista spune că dacă se cazează într-o cameră de două persoane, poate primi mai multe opțiuni la micul-dejun și primește două pahare atunci când i se oferă băutura de bun venit.

În plus, turista a mai explicat că faptul că rezervă o cameră pentru două persoane o ajută să invite mai ușor oaspeți din afara hotelului. Aceștia pot intra mai ușor în zone care, de obicei, sunt rezervate doar oaspeților hotelului.

Cu toate acestea, într-o postare făcută pe platforma de socializare Reddit, turista a avertizat că acest „truc” nu funcționează în orice hotel. În plus, ea îi avertizează pe cei tentați să aplice acest truc că trebuie să verifice cu atenție și diferența de preț dintre tipurile de camere.

