Video Două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Salvatorii spun că sunt zeci de victime

Două trenuri, dintre care unul este de mare viteză, s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime. Traficul feroviar este blocat în regiunea în care s-a produs accidentul.

Un tren expres s-a ciocnit joi cu un alt tren de pasageri în sudul Cehiei, în evenimentul feroviar fiind rănite zeci de persoane, au declarat oficialii cehi, scrie Mediafax.

Accidentul a avut loc în apropierea orașului České Budejovice în jurul orei locale 6:20.

Două persoane au fost grav rănite, în timp ce aproximativ 40 au suferit răni ușoare, a transmis serviciul regional de salvare.

Traficul între České Budejovice și Plzen a fost oprit și, în cel mai bun caz, se va relua relua după-amiază, au avertizat autoritățile.

Autoritățile investighează cauza accidentului.