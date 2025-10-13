Două trenuri s-au ciocnit în regiunea Kosice din Slovacia. Sunt cel puțin 20 de persoane rănite

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit luni, 13 octombrie, în estul Slovaciei, informaţiile iniţiale vorbind despre cel puţin 20 de persoane rănite, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri şi servicii de urgenţă din Kosice, pentru agenţia slovacă TASR,

Coliziunea s-a produs în zona satului Jablonov nad Turnou din districtul Roznava, regiunea Kosice.

Pompierii din mai multe staţii se află la faţa locului, a adăugat purtătorul de cuvânt Jozef Balint, potrivit Agerpres.

De asemenea, la locul accidentului au fost trimise ambulanţe şi un elicopter, potrivit Reuters.

Postul TA3 a relatat că spitalele din apropiere se pregătesc pentru primirea răniţilor.

Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime decedate.

Compania Feroviară din Slovacia a anunțat că accidentul s-a produs într-o zonă unde linia dublă trece într-o linie simplă de cale ferată.

Deocamdată nu se cunoaște cauza exactă a coliziunii, iar autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea răniților sau valoarea pagubelor. Articolul va fi actualizat pe măsură ce apar noi detalii.