Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, care în timpul liber este interpret de muzică populară, și-a întrerupt recitalul susținut la un eveniment pentru a salva un spectator căruia i s-a făcut rău. Agentul Alin Gabriel Matei a coborât de pe scenă și a început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

Incidentul s-a petrecut în timpul spectacolului „Toamna Piteșteană”, când polițistul a observat că un bărbat aflat aproape de scenă avea dificultăți de respirație și devenea inconștient.

Fără să ezite, artistul i-a dat microfonul prezentatoarei evenimentului și a sărit de pe scenă pentru a-i acorda primul ajutor. Acesta i-a făcut masaj cardiac până la sosirea echipajului medical și a continuat să intervină alături de personalul specializat. În prezent, bărbatul asistat medical se recuperează la spital.

În prezent, bărbatul asistat medical se recuperează la spital. Foto: captură video Facebook

Polițistul a intervenit până la sosirea medicilor

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au relatat intervenția colegului lor și au subliniat importanța reacției rapide în cazul unei urgențe medicale.

„În timpul evenimentului «Toamna Piteşteană», afându-se pe scenă pentru a susţine un recital, acesta a observat o situaţie medicală gravă: un bărbat din apropiere devenise inconştient şi nu mai respira normal. Fără să ezite, Alin Gabriel Matei a întrerupt recitalul şi a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, efectuând masaj cardiac până la sosirea echipajelor medicale şi continuând să ajute după intervenţia acestora”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Momentul a fost surprins într-o filmare, în care se vede cum polițistul întrerupe spectacolul și coboară de pe scenă pentru a interveni în ajutorul spectatorului.

Mesajul transmis de Poliția Argeș

Reprezentanții instituției și-au felicitat colegul pentru modul în care a reacționat și au atras atenția asupra importanței cunoașterii manevrelor de prim ajutor.

„Nu trebuie să fii medic pentru a salva o viață. Recunoașterea unei urgențe medicale, apelarea numărului 112 și începerea manevrelor de resuscitare pot face diferența”, au subliniat oficialii IPJ Argeș.