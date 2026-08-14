 Eugen Tomac spune că deblocarea crizei politice nu mai depinde de președinte: „Partidele trebuie să fie mult mai flexibile” | adevarul.ro
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Eugen Tomac spune că deblocarea crizei politice nu mai depinde de președinte: „Partidele trebuie să fie mult mai flexibile”

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Consilierul prezidențial Eugen Tomac susține că responsabilitatea pentru formarea unui nou guvern nu mai aparține exclusiv președintelui Nicușor Dan, după ce două propuneri de premier au fost deja respinse de partidele politice. Fostul premier desemnat spune că  „partidele trebuie să fie mult mai flexibile”.

Eugen Tomac și Nicușor Dan FOTO Inquam Photos
Eugen Tomac și Nicușor Dan FOTO Inquam Photos

Eugen Tomac a afirmat vineri, la postul B1 TV, că șeful statului și-a făcut datoria încercând să găsească soluții pentru depășirea blocajului politic, însă deblocarea situației depinde acum de capacitatea formațiunilor politice de a construi o majoritate.

„Președintele a făcut două propuneri. Pe 4 iunie, pe 14 iunie. N-au convins partidele politice. Prin urmare, sediul problemei nu mai este doar la Administrația Prezidențială”, a declarat Tomac.

Potrivit consilierului prezidențial, Nicușor Dan continuă consultările cu liderii politici:

„De îndată ce se va contura o majoritate care poate debloca acest proces, evident că preşedintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului”.

Potrivit acestuia, deși există deja propuneri din partea partidelor, niciuna nu beneficiază în prezent de o majoritate clară în Parlament. În aceste condiții,  „partidele trebuie să fie mult mai flexibile” pentru a permite formarea unei formule guvernamentale viabile.

Consilierul prezidențial a mai precizat că Nicușor Dan se află în contact permanent cu liderii politici și că obiectivul său este găsirea rapidă a unei soluții care să evite prelungirea crizei.

Eugen Tomac a respins ideea că șeful statului ar putea fi constrâns să ia o anumită decizie, afirmând că președintele este „un om de stat responsabil, raţional”, preocupat de formarea unui guvern stabil și de ieșirea din actualul blocaj politic.

Tomac spune că formula propusă de el era „cea mai potrivită”

Eugen Tomac susține că varianta de guvern pe care a încercat să o construiască ar fi reprezentat cea mai bună soluție pentru ieșirea din criză.

„Ar fi fost cea mai potrivită formulă pentru a debloca criza politică prin care trecem”, a afirmat Tomac, precizând că a tratat desemnarea ca pe „o obligație față de cetățenii români și față de țară” și că a încercat să formeze o echipă de specialiști pentru gestionarea situației politice și economice.

De ce a renunțat la mandatul de premier desemnat

Tomac a explicat că a decis să nu mai solicite votul de învestitură în Parlament după ce a constatat că șansele de a obține susținerea partidelor erau tot mai reduse.

„Aveam condiții care mi se păreau absolut ridicole puse în față, care nu aveau nimic în comun cu eficiența guvernării (...). Mi-am dat seama atunci că perspectiva de a primi un vot de învestire scade semnificativ”, a spus consilierul prezidențial.

Tomac a adăugat că a preferat să se retragă pentru a nu prelungi criza politică și a informat președintele asupra lipsei de flexibilitate din partea partidelor.

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