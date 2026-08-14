 MApN: „Nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României!” | adevarul.ro
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MApN: „Nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României!”

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Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în pofida intensificării confruntărilor din zona Mării Negre și din apropierea frontierei României, nu există în prezent indicii care să arate o creștere a nivelului de risc pentru populație.

Resturi de dronă identificate pe teritoriul României. FOTO MApN
Resturi de dronă identificate pe teritoriul României. FOTO MApN

„Intensificarea confruntărilor din zona Mării Negre și din proximitatea frontierei României generează efecte colaterale care, în ultimele zile, au determinat creșterea numărului de intervenții și a măsurilor de monitorizare și supraveghere desfășurate de structurile Ministerului Apărării Naționale. Forțele și mijloacele aflate în serviciul de Poliție Aeriană, sistemele de supraveghere radar și structurile specializate ale MApN sunt permanent pregătite să reacționeze în funcție de evoluția situației de securitate”, a transmis MApN, vineri seară, pe Facebook.

„MApN monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor”

În ceea ce privește fragmentele de drone și alte elemente identificate pe teritoriul României în ultimele zile, Ministerul Apărării precizează că acestea sunt analizate de echipe specializate, conform procedurilor în vigoare.

„Fragmentele identificate pe teritoriul României sunt cercetate de echipe specializate, potrivit procedurilor în vigoare. În acest moment, nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României”, transmite MApN.

Ministerul Apărării Naționale precizează că „monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor și adaptează măsurile de protecție și intervenție în funcție de evoluția acesteia”.

Amintim că locuitorii din județul Tulcea au primit vineri, 14 august, un mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O dronă prăbușită fost identificată ulterior într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Aparatul a fost neutralizat prin detonare.  

Tot vineri, Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre o altp dronă descoperită în zona localității Plauru, județul Tulcea. Obiectul a fost identificat, iar perimetrul în care a fost găsit a fost securizat. Este a doua dronă semnalată în cursul zilei în județul Tulcea, după cea prăbușită în nord-vestul județului.

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