Un pacient cu arsuri, transportat de urgență la Bruxelles cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni, 7 septembrie, că o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat pentru a transporta un pacient cu arsuri la Bruxelles.

Foto: Facebook/Armata României

MApN adaugă că pacientul este transportat la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Belgia. Misiunea se execută în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Asistenţa şi echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, se menţionează în comunicat.

În ianuarie, un C27-J Spartan a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa.

„O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinaţia Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franţa. Pe timpul zborului, pacienţii vor fi monitorizaţi de o echipă medicală mixtă asigurată de Forţele Aeriene Române şi de UPU SMURD al SCUB Floreasca”, a anunţat MApN.