Un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă a fost descoperit, vineri, în Marea Neagră, la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Obiectul plutitor suspect a fost verificat și neutralizat în condiții de siguranță de o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române.

Fragmentul de dronă a fost neutralizat la fața locului. Foto: Garda de Coastă

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, echipa EOD s-a deplasat la fața locului la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, după ce obiectul a fost semnalat în zona respectivă. În urma verificărilor, militarii au confirmat că era vorba despre un fragment de dronă aeriană care avea atașată o încărcătură explozivă.

Fragmentul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță, vineri, la ora 18.17.

Sursa video: Facebook/MApN

Un incident similar, înregistrat joi

Intervenția de vineri vine la doar o zi după un incident similar. Joi după-amiază, o altă echipă EOD a Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană cu încărcătură explozivă, care plutea în zona Platformei Centrale.

Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

Forțele Navale Române precizează că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care pot reprezenta un pericol pentru navigație și pentru desfășurarea în siguranță a activităților maritime.