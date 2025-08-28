Un microbuz cu români s-a răsturnat pe o autostradă din Germania, după ce a lovit o autoutilitară a poliţiei. Opt persoane au fost rănite, patru dintre ele grav

Un microbuz cu români s-a răsturnat miercuri pe o autostradă din Germania, în zona Ortrand – Schönborn, după ce a lovit o autoutilitară a poliţiei rutiere locale. Opt persoane au fost rănite, patru dintre ele grav.

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs miercuri, 27 august, la orele prânzului, pe autostrada A13 din Germania, pe segmentul dintre Ortrand (landul Brandenburg) și Schönborn (landul Saxonia). Poliția germană a confirmat că opt cetățeni români au fost răniți, patru dintre aceștia fiind în stare gravă, scrie Tag24.

Microbuzul, un Renault Traffic cu numere de România, tracta o remorcă în momentul în care s-a izbit de un vehicul al autorităților rutiere, folosit pentru semnalizarea unor lucrări pe carosabil, care era parcat pe banda din dreapta.

Impactul a fost atât de puternic, încât microbuzul s-a răsturnat și a rămas imobilizat pe o parte, iar remorca s-a desprins, a rulat câţiva ,metri din inerţie şi s-a oprit după ce a lovit parapetul lateral. De asemenea, un autoturism Mercedes, care a fost implicat în accident, a continuat să ruleze câțiva metri și s-a izbit la rândul său de parapeți.

Potrivit autorităților germane, „șoferul și alți trei pasageri români au suferit răni grave”, în timp ce restul paersoanelor aflate în microbuzul cu numere de România au fost rănite mai ușor. Victimele aflate în stare gravă au fost transportate la spitalele din apropiere cu elicoptere medicale.

Reprezentanții poliției germane au mai precizat că muncitorii firmei de construcții care urmau să înceapă lucrările în zonă au scăpat nevătămați, în timp ce microbuzul românesc a fost distrus aproape în totalitate, iar vehiculul autorităților de drumuri a înregistrat pagube semnificative.

La locul accidentului au fost mobilizați peste 50 de pompieri, polițiști și echipe medicale, intervenția de amploare ducând la un blocaj masiv pe autostradă.

Poliția germană a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzei exacte a accidentului, printre ipotezele luate în calcul fiind și aceea că șoferul microbuzului ar fi putut fi sub influenţa drogurilor în momentul producerii coliziunii.

Accidentul vine la doar câteva zile după ce două tinere cupluri de români şi-au pierdut viaţa la Hesse, după ce maşina în care se aflau, un Audi cu volanul pe dreapta, a ieşit în decor şi s-a izbit violent de nişte copaci.