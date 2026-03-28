Un mecanic de locomotivă a evitat un dezastru, la Barboși, după ce trenul Galați-Suceava a fost deviat pe un fir greșit. Anchetă penală în curs

Un mecanic de locomotivă a evitat un accident grav la stația C.F.R. Barboși Călători, după ce trenul InterRegio 11078, care circula pe ruta Galați – Suceava, a fost deviat eronat pe un fir neprevăzut. Mecanicul și-a dat seama la timp că trenul a fost pus pe o linie greșită și a oprit locomotiva în siguranță.

„La data de 28 martie 2026, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați – Biroul Județean de Poliție Transporturi Galați s-au sesizat din oficiu, în urma verificărilor efectuate, cu privire la producerea unui incident feroviar. Din cercetările preliminare a reieșit faptul că, la data de 26 martie 2026, în jurul orei 16:07, în stația C.F.R. Barboși Călători, trenul InterRegio 11078, care circula pe ruta Galați – Suceava, ar fi fost direcționat în mod eronat pe un alt fir de circulație decât cel prevăzut în itinerariul stabilit”, a transmis IPJ Galați.

După parcurgerea unei distanțe de aproximativ 300 de metri, mecanicul de locomotivă a observat neconcordanța traseului, a oprit trenul în condiții de siguranță și a semnalat situația conform procedurilor specifice.

Trenul a fost ulterior reintrodus pe traseul corect din stația C.F.R. Barboși Călători, înregistrând o întârziere de aproximativ 40 de minute, după care și-a continuat deplasarea în condiții normale.

În urma incidentului nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru „săvârșirea infracțiunilor de distrugere sau semnalizare falsă și neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a acestora din culpă, urmând ca cercetările să stabilească cu exactitate cauzele și împrejurările producerii incidentului”.