Trenul Kiev - București, întârziere de cinci ore pe teritoriul Ucrainei, din cauza unei avarii la rețeaua electrică

Trenul internațional care circulă pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord a înregistrat o întârziere de aproximativ cinci ore din cauza unei avarii la rețeaua electrică de pe teritoriul Ucrainei, afectând inclusiv pasagerii care călătoresc din Chișinău către București.

Trenul internațional 99/401, cu plecare din Kiev pe 16 ianuarie 2026 și sosire la București Nord în dimineața zilei de 17 ianuarie, la ora 06:38, înregistrează o întârziere de aproximativ cinci ore pe teritoriul Ucrainei, cauzată de o avarie la rețeaua electrică, potrivit informațiilor furnizate de Căile Ferate din Republica Moldova, care citează datele transmise de Căile Ferate din Ucraina.

Întârzierea afectează și pasagerii care călătoresc pe ruta Chișinău – București, întrucât trenul din Moldova se cuplează cu trenul Kiev – București în stația Ungheni.

„Atenție! Conform informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, astăzi, 16 ianuarie 2026, trenul pe ruta Kiev – București înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore. Întrucât trenul Chișinău – București se cuplează la stația Ungheni cu trenul Kiev – București, consecințele acestei întârzieri se reflectă și asupra pasagerilor care călătoresc spre București din Chișinău.

În această situație, pasagerii care decid să anuleze călătoria pe această rută se pot adresa la Stația Ungheni, pentru aplicarea mențiunii corespunzătoare pe bilet și pentru returnarea banilor pentru achiziționarea biletului de călătorie”, au transmis, pe Facebook, reprezentanții Căilor Ferate din Republica Moldova.

Autoritățile feroviare recomandă pasagerilor să verifice orarul trenurilor și informațiile actualizate înainte de plecare.