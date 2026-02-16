„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR

Infrastructura feroviară din România este un dezastru, iar viteza trenurilor de la noi e tot mai mică. Un cunoscut vlogger român a fost în Africa cu trenul și a avut o surpriză de proporții

Vloggerul Adrian, care postează pe You Tube pe contul Daily Sugars, iar pe Facebook ca Adrian Ra, a vizitat întreaga lume, iar de curând a ajuns și în Kenya. Aici, el s-a deplasat cu trenul pe ruta Nairobi – Mombasa, în lungime de 480 de kilometri. Surpriza a fost totală.

Trenul nu doar că arată mult mai bine decât trenurile din România, cel puțin pe interior, dar și se deplasează cu o viteză medie la care noi nu putem nici să visăm.

„Acesta nu este un avion la clasa întâi, este un tren din Africa. Dragii mei, haideți să vă prezint cel mai luxos tren din Africa. Fiți atenți aici. Deși trenul n-arată extraordinar pe dinafară, trebuie să vedeți cum se prezintă la interior pentru că este ceva șocant. Eu nu știu dacă voi ați mai văzut așa ceva. Uitați-vă și voi cum se prezintă trenul la interior. Acesta nu poate fi numit un tren, acesta este un fel de clasa întâi la avion”, a spus tânărul, într-un clip scurt postat pe Facebook și Instagram.

Ajuns în interior, el a filmat luxul din vagoane și a intrat chiar și în baie. În timp ce în România multe trenuri au încă toalete înfundate și chiuvete ruginite unde rareori mai picură o apă sălcie, trenul african s-a prezentat impecabil.

OZN în Africa

„Aici ai loc să-ți pui bagajul dacă ai bagaj suplimentar. Chiuvetă aici, săpun, poți să vii să te speli, poți să te uiți în oglindă. Sunt curios unde este toaleta. A, uite toaleta aici. Hai să vedem cum se prezintă și toaleta. Spectaculos, nu? Fix ca la avion, frate, deci fix ca în avion. Chiuvetă din asta micuță, totul impecabil și foarte, foarte curat. Haideți să vedem și ce facilități are. Poți să pui aici să-ți încarci telefonul, ai două din astea de USB, ai priză, ai pentru căști, ai lumină. Scaunul ăsta poți să-l faci pat. Ia fii atent, dacă apăs pe ăsta se face pat. Bă, se cam face pat. Ia, hai să vedem. Ce tare! Poți să pui picioarele acolo, ai un mic televizor aici. Ce mai ai? Ce mai ai, ce mai ai, ce mai ai? Aici spațiu de depozitare, poți să pui paharul sau sticla de apă aici”, a spus el surprins.

Concluzia lui Adrian nu putea fi decât că până țările din Africa, lumea a treia cum li se spune în Europa, evoluează la unele capitole mai rapid decât România, țara în care politicienii se ceartă la televizor de dimineața până seara, iar trenurile se târăsc cu viteză de marfar.

„Ia uite ce frumos! S-a făcut pat. Mamă, așa ceva... așa ceva în Africa? Nu pot să cred. Rămân șocat ce dezvoltare au unele țări din astea și ce puțin ne dezvoltăm noi în România. Uite, ai și centură de siguranță. Poți să-ți pui centura. Super tare! Și cam așa arăți dacă stai în pat. Mai bine de atât nu se poate. E mai confortabil decât un pat dintr-o cameră de hotel ieftină. Ce mișto!”, a adăugat Adrian.

Și dacă inițial a crezut că televizoarele sunt mai degrabă de formă sau că ar fi defecte, românul a probat și a descoperit că totul este perfect funcțional.

„Ia să vedem ce găsim la televizor: video, music, seat function... ia să vedem video are ceva? Uite poți să tragi... băi are filme mă, ești nebun? Ia uite are filme. Trenul ăsta este făcut de chinezi, face cinci ore și douăzeci din Nairobi în Mombasa sau invers. Costă 80 de euro și atinge viteza maximă de 120 de kilometri pe oră pe o rută care are în mod normal undeva la 480 de kilometri distanță, dar vă dați seama că nu o să meargă non-stop cu viteza maximă. Poți să tragi de ăsta și poți să rotești scaunul așa frate, să-l pui față în față cu persoana iubită”, a mai afirmat el.

Trenul din Africa merge de două ori mai repede ca cele din România

Interesant este că trenul din Kenya zboară parcă pe lângă trenurile CFR care fac legătura în România între orașe ca București și Cluj. Pe o distanță similară cu cea din Kenya, trenul București – Cluj are nevoie de 10 ore, atunci când nu întârzie, pentru a parcurge distanța pe care trenul african o face în ceva mai mult de 5 ore.

În România se vorbește de ani de zile despre investiții în infrastructura feroviară, care au rămas mult în umbra celor rutiere. Astfel, investiția într-o nouă linie ferată pe distanța Cluj – Oradea, prin PNRR, care ar trebui să permită trenului să se deplaseze cu 120 și chiar 160 de kilometri pe anumite segmente, este în întârziere, iar riscul de a pierde banii europeni este major. Până acum, în aproape 4 decenii scurse de la revoluție, se poate vorbi despre o singură poveste de succes – linia ferată modernizată dintre București și Constanța.

Comisia Europeană ar dori ca Bucureștiul să fie legat de Budapesta printr-un tren de mare viteză, care ar urma să ruleze cu 200 de km/h și să treacă prin orașe ca Brașov, Cluj și Oradea. Proiectul ar trebui finalizat în 2020 cu bani europeni, dar nu este deloc sigur că se va întâmpla așa.