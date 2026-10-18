 Un inginer silvic a murit lovit de o creangă, în timp ce curăța copacii dintr-o unitate militară | adevarul.ro
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Un inginer silvic a murit lovit de o creangă, în timp ce curăța copacii dintr-o unitate militară

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O zi de muncă suplimentară s-a transformat sâmbătă într-o tragedie în municipiul Botoșani. Un inginer silvic în vârstă de 46 de ani, aflat în timpul liber, a murit în incinta unei unități militare, după ce a fost lovit în cap de o creangă.

ambulanta foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Victima participa alături de alți muncitori civili la o operațiune de curățare a arborilor, moment în care a fost lovită mortal de o creangă căzută.

Creanga căzută din copac l-a lovit pe bărbat în cap, acesta decedând pe loc. Un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean s-a deplasat la faţa locului, însă nu a putut decât să constate decesul.

Persoana decedată era inginer silvic şi lucra la Direcţia Silvică Botoşani, însă în momentul procedurii accidentului se afla în timpul liber.

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