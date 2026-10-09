Un plop verde a căzut pe o stradă din Sectorul 6 din București, distrugând patru mașini și un scuter. Primăria a anunțat că va oferi sprijin proprietarilor afectați pentru obținerea despăgubirilor.

Conducătorul motocicletei a fost surprins de crengile arborelui căzut și a primit primele îngrijiri la locul accidentului.

„Echipele ADPDU Sector 6 au verificat situaţia la faţa locului. Arborele era verde, nu uscat, şi s-a prăbuşit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă. Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită în urma constatărilor tehnice. Precizăm că toate lucrările de toaletare şi defrişare pentru care au fost emise avize în zona respectivă au fost efectuate integral. Înţelegem îngrijorarea oamenilor şi situaţia dificilă în care se află proprietarii bunurilor avariate. Regretăm pagubele produse şi tratăm acest incident cu toată seriozitatea. O echipă a Primăriei Sectorului 6 va acorda asistenţă proprietarilor afectaţi, oferindu-le sprijin şi îndrumare pentru parcurgerea procedurilor legale necesare recuperării pagubelor", potrivit unor precizări transmise, vineri, de Primăria Sectorului 6.

1/2 Copac căzut pe masini în București Foto: Facebook

Autoritatea locală a menţionat că în astfel de situaţii oamenii au nevoie de "răspunsuri şi de măsuri concrete".

"Siguranţa cetăţenilor şi protejarea bunurilor lor sunt prioritare. Vom face verificările necesare şi vom lua măsurile care se impun pentru a reduce riscurile şi a preveni, pe cât posibil, producerea unor incidente similare", a adăugat Primăria Sectorului 6.