Un copil de 2 ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc. A fost transportat inconștient la spital

Un copil în vârstă de 2 ani a fost grav rănit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Oradea.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit la ora 03:19, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, notează Observatorul Bihorean.

„La sosirea echipajului medical, copilul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare gravă. Acesta a fost evaluat și stabilizat la locul intervenției. Ulterior, copilul a fost transportat de urgență la spital în stare de inconștiență”, a declarat plutonierul Alina Butaci, din cadrul ISU Bihor.

Incidentul s-a produs la un bloc situat pe strada Traian Lalescu din Oradea.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care copilul a căzut de la etajul al doilea al imobilului.