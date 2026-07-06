Un bărbat relocat dintr-un azil condus de Viorel Paşca a murit. Care este situaţia persoanelor preluate

Una dintre cele 409 persoane din aşezămintele coordonate de Viorel Paşca a murit la scurt timp după ce a fost preluat de autorități și mutat într-un centru social din județul Mureș.

Un bărbat de 55 de ani, preluat din azilele ilegale descoperite în județul Bihor și mutat într-un centru din Mureș, a murit la scurt timp după relocare, iar alte 15 persoane sunt internate în spitale.

Decesul a fost anunțat luni seară de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care spune că niciunul dintre aparţinătorii persoanelor preluate din aşezămintele conduse Viorel Paşca şi familia sa nu a dorit să ia acasă pacientul.

Potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, persoana decedată este Gheorghe Gogea, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Oradea. Potrivit ministrului, în momentul relocării, bărbatul era stabil avea discernământ și nu fusese identificat cu probleme medicale urgente sau dizabilități care să necesite îngrijiri speciale imediate.

„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în judeţul Mureş a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ şi nu a fost identificată ca având dizabilităţi sau probleme medicale urgente”, a transmis Dragoș Pîslaru pe Facebook, subliniind că Gheorghe Gogea le-ar fi spus autorităților, în cadrul evaluărilor inițiale, că nu are rude sau persoane apropiate care să îl poată sprijini.

Nu s-a stabilit deocamdată cauza morţii şi se aşteaptă raportul medico-legal.

„Am discutat personal cu directoarea DGASPC Mureş şi mâine dimineaţă vom avea concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Nu există pentru mine amărăciune mai mare decât să scriu aceste rânduri”, a mai precizat ministrul.

15 persoane sunt internate în spitale, restul relocate

În cursul serii de luni, 6 iulie, pe pagina sa oficială, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a detaliat care este situaţia actuală a persoanelor preluate din azilele ilegale din Bhor coordonate de familia Pascu.

Potrivit datelor oficiale, după intervenția procurorilor DIICOT și a poliției în centrele din Bihor, au fost identificate 409 persoane aflate în situații de vulnerabilitate, dintre care 394 au fost relocate în centre sociale din 20 de județe, iar 15 au fost internate în spitale, unde vor rămâne sub supraveghere medicală până la stabilizarea stării lor de sănătate.

Cele mai multe persoane au ajuns în județele Alba - 60, Satu Mare - 56, Sibiu - 42, Arad - 38, Cluj - 36, Botoșani - 31 și Vâlcea - 29. Restul au ajuns în alte judeţe:

Mehedinți: 17 persoane

* Bistrița-Năsăud: 15 persoane

* Mureș: 14 persoane

* Bihor: 10 persoane

* Neamț: 10 persoane

* Hunedoara: 9 persoane

* Vrancea: 7 persoane

* Giurgiu: 5 persoane

* Olt: 5 persoane

* Timiș: 4 persoane

* Brașov: 3 persoaneâ

* Gorj: două persoane

* Caraș-Severin: o persoană.

Datele oficiale mai arată că dintre cele 409 persoane, 212 sunt vârstnici, 149 sunt încadrate în grad de handicap, iar 165 au domiciliul în localitățile Dumbrava, Holod și Tinca din județul Bihor.

În același timp, 11 persoane nu dețin documente de identitate și nici cod numeric personal, iar autoritățile lucrează la clarificarea situației și refacerea actelor.

Ministerul Muncii mai precizează că, până în prezent, la linia telefonică pusă la dispoziția aparținătorilor au fost primite 40 de apeluri din partea unor persoane care au cerut informații despre beneficiari, dar niciuna dintre acestea nu și-a exprimat intenția de a prelua în îngrijire o persoană.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor sociale, Guvernul pregătește o hotărâre prin care vor fi alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară, astfel încât costurile de îngrijire pentru persoanele relocate să fie acoperite până la finalul anului, fără presiuni suplimentare asupra bugetelor locale.