 Român condamnat în Marea Britanie după ce a spart două cămine de bătrâni, a atacat o îngrijitoare şi a furat de pe un şantier. Cum a fost prins | adevarul.ro
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Video Român condamnat în Marea Britanie după ce a spart două cămine de bătrâni, a atacat o îngrijitoare şi a furat de pe un şantier. Cum a fost prins

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Un român a fost condamnat la închisoare în Marea Britanie după ce a intrat prin efracție în două cămine de bătrâni și a furat materiale de construcții de pe un șantier din Londra. În timpul uneia dintre spargeri, a atacat o îngrijitoare și un alt angajat care au încercat să îl oprească.

"Vizitele" lui Pavel Bolea au fost suprinse de camerele de supraveghere.
"Vizitele" lui Pavel Bolea au fost suprinse de camerele de supraveghere. Foto: Kent Police

El a fost identificat după ce anchetatorii au pus cap la cap imagini de pe camerele de supraveghere, amprente și informații despre mașina folosită, potrivit Poliţiei din Kent.

Trei incidente petrecute în decurs de mai puțin de două luni au dus la condamnarea la doi ani și opt luni de închisoare a lui Pavel Bolea, un român care locuiește în Harold Hill, în estul Londrei. Polițiştii au reușit să îl identifice după ce au corelat probele adunate în Maidstone, Sydenham și Romford.

Ancheta a pornit de la o spargere comisă într-un cămin pentru vârstnici din Maidstone, surpinsă de camerele de supraveghere.

Pe 13 iunie 2026, în jurul orei 9:15, Pavel Bolea a ajuns la Cavell Park Care Home, un cămin care are 69 de locuri și oferă inclusiv servicii de îngrijire medicală persoanelor în vârstă. A lăsat mașina la capătul străzii și a început să încerce ușile camerelor de la parter, unde locuiesc rezidenții centrului. A găsit una descuiată și a intrat. A fost, însă, rapid observat de angajaţi, care i-au cerut să plece.

La acel moment, identitatea intrusului nu era cunoscută. Înregistrările camerelor de supraveghere au păstrat însă detaliile „vizitei” sale, iar amprentele descoperite ulterior pe clanța ușii au devenit o probă importantă în anchetă.

Aceeași mașină, un alt furt

La două zile după tentativa de spargere eşuată din Maidstone, Pavel Bolea a fost surprins pe un șantier din Sydenham, în sudul Londrei, de unde a furat materiale de construcții estimate la aproximativ 4.000 de lire sterline.

Anchetatorii au observat că bărbatul folosise aceeași mașină ca în primul caz, ceea ce le-a oferit un indiciu pentru verificările ulterioare.

Al treilea incident, petrecut pe 6 august, a fost și cel în care situația a degenerat, iar românul a devenit violent.

La fel ca şi prima dată, Pavel Bolea a intrat prin efracție într-un alt centru pentru bătrâni, la Rowallen Care Home din Romford, unde a fost surprins de o îngrijitoare. Femeia a încercat să îl rețină până la sosirea poliției, însă bărbatul a lovit-o de mai multe ori cu pumnii și picioarele.

Un coleg al acesteia a intervenit pentru a o ajuta, motiv pentru care Pavel Bolea a încercat să îl înjunghie cu un pix aflat la îndemână.  Din fericire, polițiștii au ajuns rapid la fața locului și l-au arestat.

Pentru a reconstitui traseul românului, anchetatorii au verificat imaginile CCTV, au analizat amprentele și au folosit datele camerelor care citesc automat numerele de înmatriculare, informații care au permis identificarea mașinii care apărea în toate cele trei incidente din locuri diferite.

Potrivit autorităţilor, Pavel Bolea și-a recunoscut faptele, însă a arătat puțin regret față de victime.

Pedeapsa primită de Bolea depășește pragul de 12 luni prevăzut de UK Borders Act 2007 pentru deportarea anumitor cetățeni străini condamnați în Regatul Unit, astfel că românul riscă acum să fie expulzat.

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