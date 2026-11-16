Cristi Danileț pierde la Înalta Curte, după decizia CEDO. De ce i-a fost respinsă cererea

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins luni, 16 noiembrie, cererea de revizuire formulată în cazul judecătorului Cristi Danileț, în baza hotărârii Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 15 decembrie 2025. Decizia a fost pronunțată de Completul de 5 judecători în materie civilă și este definitivă.

Judecătorul Cristi Danileț. Foto: Inquam Photos/George Călin

Cererea a fost formulată în temeiul articolului 509 alineatul (1) punctul 10 din Codul de procedură civilă, care permite revizuirea unei hotărâri judecătorești în anumite condiții excepționale, după ce CEDO constată încălcarea unor drepturi sau libertăți fundamentale, potrivit comunicatului transmis de Înalta Curte.

Instanța supremă precizează că respingerea solicitării nu pune în discuție constatarea făcută de Curtea Europeană, ci vizează exclusiv îndeplinirea condițiilor legale pentru redeschiderea unei hotărâri definitive.

De ce a respins ÎCCJ cererea de revizuire

Completul de 5 judecători a considerat că nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă asupra situației reclamantului.

În motivarea soluției, instanța a avut în vedere sancțiunea disciplinară aplicată judecătorului, care a constat într-o reducere cu 5% a indemnizației, timp de două luni. Potrivit ÎCCJ, efectele patrimoniale ale sancțiunii au fost reduse și s-au epuizat la scurt timp după pronunțare, aceasta fiind ulterior radiată de drept.

De asemenea, judecătorii au reținut că hotărârea pentru care s-a solicitat revizuirea nu a influențat soluțiile pronunțate în alte dosare referitoare la răspunderea disciplinară a lui Danileț.

ÎCCJ a mai arătat că efectele hotărârii CEDO asupra libertății de exprimare a judecătorilor se produc prin aplicarea standardelor stabilite de Marea Cameră de către autoritățile administrative și judiciare.

ÎCCJ: Hotărârea CEDO este obligatorie pentru toate autoritățile statului

În comunicat, instanța supremă subliniază că hotărârea Curții Europene este obligatorie pentru statul român și pentru toate autoritățile sale, inclusiv pentru instanțele judecătorești. Criteriile stabilite de Marea Cameră privind libertatea de exprimare a magistraților trebuie aplicate necondiționat de instanțele din România.

Înalta Curte explică faptul că revizuirea este un remediu excepțional, care poate fi folosit atunci când o persoană continuă să suporte consecințe grave în urma unei hotărâri judecătorești prin care i-au fost încălcate drepturi fundamentale, încălcare constatată ulterior de CEDO.

Motivarea integrală a hotărârii pronunțate luni va fi publicată după redactare.

Fostul judecător fusese sancționat pentru postări pe Facebook

Cristi Danileț, fost judecător la Tribunalul Cluj, a dat statul român în judecată la CEDO după ce, în ianuarie 2019, a primit prima sancțiune disciplinară (scăderea salariului cu 5% timp de două luni) pentru criticile făcute pe Facebook privind PSD și statul de drept.

Danileț susține că sancțiunea i-a încălcat dreptul la libera exprimare și i-a afectat reputația profesională.

Acțiunea a fost depusă în martie 2021, iar în octombrie, CEDO a cerut Guvernului României să răspundă dacă sancțiunea a constituit o ingerință nelegală în libertatea de exprimare sau dreptul la viață privată.

Cristi Danileţ a mai primit o sancțiune din partea Secţiei pentru judecători a CSM, în luna decembrie 2021, fiind exclus din magistratură.

În februarie 2024, Camera CEDO a constatat violare a libertății de expresie. România a contestat decizia, iar cauza a fost trimisă la Marea Cameră.