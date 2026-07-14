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Video Un avion a ajuns pe o stradă din Cluj-Napoca și a blocat traficul. Imaginile care i-au uimit pe șoferi

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Imagine neobișnuită pe una dintre cele mai circulate artere din Cluj-Napoca. Un „avion” a părut că a aterizat chiar pe strada Traian Vuia, unde a blocat traficul rutier pentru mai multe minute. În realitate, era vorba despre o componentă de aeronavă transportată către aeroport.

O imagine rar întâlnită a transformat strada Traian Vuia din Cluj-Napoca Foto: știridecluj
O imagine rar întâlnită a transformat strada Traian Vuia din Cluj-Napoca Foto: știridecluj

Clujenii care au circulat în noaptea de luni spre marți pe strada Traian Vuia au avut parte de o imagine neobișnuită: o componentă de avion, transportată pe un trailer agabaritic, a ocupat aproape întreaga lățime a carosabilului, stârnind uimirea șoferilor și provocând restricții temporare de circulație, scrie știridecluj.

La prima vedere, mulți participanți la trafic au avut impresia că un avion a aterizat pe șosea, în apropierea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj. În realitate, era vorba despre un transport agabaritic care aducea o componentă de aeronavă la aeroport, în cadrul unei operațiuni logistice desfășurate în perioada 10–19 iulie 2026.

Convoiul, plecat de la Aeroportul Otopeni, a traversat mai multe județe Foto: FB
Convoiul, plecat de la Aeroportul Otopeni, a traversat mai multe județe Foto: FB

Convoiul, plecat de la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, a traversat mai multe județe înainte de a ajunge în Cluj, unde a circulat pe strada Traian Vuia sub escorta Poliției Rutiere.

Vehiculul folosit pentru transport are dimensiuni impresionante: 46 de metri lungime, 6,5 metri lățime, 4,5 metri înălțime și o masă totală de 52 de tone. Din cauza gabaritului, deplasarea s-a făcut cu viteză redusă, iar autoritățile au instituit restricții temporare pentru a permite trecerea în siguranță a convoiului.

Transportul a urmat traseul: Aeroportul Otopeni – DN1 – A0 – A3 – Ploiești – A7 – DN2 – Suceava – DN17 – Bistrița – Varianta de Ocolire Bistrița – Dej – DN1C – Aeroportul Internațional Cluj-Napoca.

Imaginile cu uriașa componentă de avion traversând municipiul Cluj-Napoca au devenit rapid virale pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au glumit că aeronava A „aterizat” direct pe strada Traian Vuia. 

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