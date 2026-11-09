 Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic | adevarul.ro
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Breaking Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic

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Societatea Națională Nuclearelectrica a anunțat luni seară că Unitatea 1 a Centralei Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN), în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului, la doar trei zile de la repornire.

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost deconectată de la SEN Nuclearelectrica
Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost deconectată de la SEN Nuclearelectrica Foto: Nuclearelectrica

UPDATE 20.30 Ministerul Energiei: „Defecțiunea de la Reactorul 1 al CNE Cernavodă nu afectează securitatea nucleară”

Ministerul Energiei a transmis luni seară că monitorizează permanent situația de la CNE Cernavodă.

„Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în contact direct și permanent cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., pentru urmărirea evoluției situației și a măsurilor tehnice necesare. Deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național a fost cauzată de o defecțiune la partea clasică, nenucleară, a unității. Evenimentul nu are impact asupra securității nucleare, a personalului centralei sau a mediului înconjurător.

Echipele tehnice ale CNE Cernavodă lucrează în prezent la remedierea defecțiunii și desfășoară, în paralel, lucrările necesare pornirii Unităților 1 și 2. Procedurile de repunere în funcțiune și reconectare la Sistemul Energetic Național vor continua în perioada imediat următoare, cu respectarea strictă a procedurilor de operare și a cerințelor de securitate nucleară.

Ministerul Energiei menține legătura permanentă cu operatorul centralei și urmărește evoluția lucrărilor până la restabilirea funcționării unităților”.

Știrea inițială

„SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost deconectata de la Sistemul Energetic National in seara zilei de 9 noiembrie 2026”, precizează Bursa de Valori București într-un comunicat.

Incidentul nu a afectat securitatea nucleară și a fost gestionat conform procedurilor de operare aflate în vigoare.

„Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare”, se arată în raportul transmis pieței de capital.

Compania precizează că echipele tehnice lucrează la remedierea problemei și la repornirea reactorului în cel mai scurt timp.

„Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritate”, a transmis Nuclearelectrica.

În același timp, conducerea companiei anunță măsuri la nivel managerial. Potrivit raportului, vor fi luate decizii la nivelul managementului tehnic responsabil de disponibilitatea echipamentelor necesare funcționării reactorului.

Când ar putea fi repornită Unitatea 2 de la Cernavodă. Nivelul Dunării trebuie să mai crească înainte de reluarea producției

 Directorul tehnic al CNE Cernavoda va fi înlocuit

Astfel, de luna viitoare, directorul tehnic al centralei de la Cernavodă va fi schimbat:

„Vor fi luate măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei, care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă. Astfel, începând cu data de 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”, a transmis Nuclearelectrica.

Compania a precizat că efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, „fără impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător„.

De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2 în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp.

Nuclearelectrica va informa orice modificare în conformitate cu prevederile unei companii listate.

Nuclearelectrica precizează însă că motivele care au dus la apariția defecțiunii vor fi prezentate într-un raport ulterior.

Nuclearelectrica a precizat că va informa investitorii și publicul cu privire la orice evoluție relevantă, în conformitate cu obligațiile unei companii listate la Bursa de Valori București.

Reactorul 1 de la Cernavodă fusese repornit vineri

Amintim că Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit timp de peste trei luni din cauza nivelului scăzut al Dunării, a fost repornit vineri.

Duminică, 8 noiembrie, Nuclearelectrica anunța că Unitatea 1 a CNE Cernavodă „a atins la ora 10.07, puterea nominală, după finalizarea procesului de pornire. Unitatea a fost sincronizată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie 2026”.

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a intrat în secvența de pornire. Reluarea funcționării este estimată pentru marți

„Unitatea 1 a CNE Cernavodă asigură aproximativ 10% din necesarul de energie la nivel național. Aceasta marchează începutul energiei nucleare în România, în decembrie 1996, și urmează să intre în procesul de Retehnologizare. După finalizarea Retehnologizării, la nivelul anilor 2030, Unitatea 1 va furniza în sistem energie curată, sigură și fiabilă pentru încă 30 de ani”, transmitea compania duminică.

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