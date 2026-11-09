 Nicuşor Dan, executat silit de Primăria Predeal. De când nu şi-a mai plătit preşedintele României impozitul pe teren | adevarul.ro
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Nicuşor Dan, executat silit de Primăria Predeal. De când nu şi-a mai plătit preşedintele României impozitul pe teren

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Nicuşor Dan este unul dintre cei 161 de contribuabili pentru care Primăria Predeal a iniţiat procedura de înfiinţare a popririi. Restanţele fiscale sunt legate de un teren pe care preşedintele României îl deţine în staţiune.

Nicuşor Dan a fost executat silit pentru neplata impozitului pe un teren în Predeal.
Nicuşor Dan a fost executat silit pentru neplata impozitului pe un teren în Predeal. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Nicuşor Dan figurează pe lista persoanelor pentru care Primăria Predeal a început procedura de înfiinţare a popririi, din cauza unor obligaţii fiscale locale neachitate. Numele preşedintelui apare pe poziţia 83 într-un anunţ colectiv publicat de administraţia locală pe 20 octombrie 2026, alături de alte 160 de persoane.

În cazul preşedintelui României, adresa de înfiinţare a popririi a fost emisă încă din 7 septembrie. Potrivit presei locale, actele fiscale au fost considerate comunicate la 5 noiembrie, după ce Primăria Predeal a recurs la procedura de comunicare prin publicitate.

Datoria este legată de un teren de aproximativ 7.460 de metri pătraţi pe care Nicuşor Dan îl deţine în Predeal. În februarie 2026, suma restantă menţionată public era de 280,52 lei, dintre care 138,46 lei proveneau din anii anteriori.

Demersurile pentru recuperarea banilor au început cu mai multe luni înainte de publicarea anunţului, Primăria Predeal emiţând deja o somaţie şi un titlu executoriu pe numele lui Nicuşor Dan în decembrie 2025.

Nicuşor Dan a vorbit despre acest teren în martie 2026, când a explicat că l-a cumpărat cu ajutorul unui credit bancar şi că a continuat să achite ratele timp de aproape două decenii.

„Este un teren pe care am plătit 170.000-180.000 de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru ca banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de euro”, declara Nicuşor Dan.

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