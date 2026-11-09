Nava de croazieră „Odyssey”, întrată în atenția opiniei publice după ce peste 200 de pasageri au fost obligați să își întrerupă călătoria în jurul lumii și să debarce în Cambodgia, a fost sechestrată de autoritățile din Singapore.

Vasul de croazieră a fost sechestrat Foto: captură YouTube CBS Chicago CBS Chicago

Anunțul a fost făcut de autoritățile maritime locale.

Pachebotul a ajuns duminică în Singapore după ce a plecat din portul cambodgian Sihanoukville, unde cei 203 pasageri au fost lăsați la țărm în urma suspendării operațiunilor de către compania care organiza voiajul, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Autoritatea Portuară și Maritimă din Singapore a precizat că „nava a făcut obiectul unui sechestru în conformitate cu o decizie juridică”.

Potrivit autorităților, membrii echipajului rămași la bord nu sunt în pericol.

„Echipajul de la bord se simte bine”, iar creditorii navei au luat măsuri pentru a garanta „bunăstarea şi siguranţa membrilor săi”, se arată în comunicat. Oficialii au subliniat că „nu mai există pasageri la bord”, iar vasul este „în prezent ancorat în apele portului din Singapore”.

Criza a izbucnit după ce operatorul indian al croazierei, Villa Vie Residences, a anunțat în mod neașteptat suspendarea activităților din Cambodgia, invocând creșterea bruscă a costurilor cu combustibilul pe fondul conflictului din Iran. Pasagerii au primit doar șapte ore pentru a-și strânge bagajele și a părăsi nava.

Compania a explicat că cheltuielile lunare cu carburantul aferente unei cabine au crescut de la aproximativ 1.800 de dolari la între 6.000 și 8.000 de dolari în anumite zone din Asia. Reprezentanții operatorului au transmis că „compania nu poate să transfere, pur şi simplu, o creştere de o asemenea amploare asupra pasagerilor”, iar deficitul financiar rezultat a pus modelul de afaceri sub „o presiune financiară de nesuportat”.

„Odyssey” a plecat din Irlanda de Nord în octombrie 2024 într-o călătorie în jurul lumii, promovată drept o experiență pe termen lung, în care turiștii puteau cumpăra sau închiria cabine pentru perioade extinse, inclusiv pe viață. Potrivit relatărilor din presa internațională, unii pasageri și-au vândut chiar toate bunurile pentru a finanța această aventură.

La momentul suspendării voiajului, vasul transporta 203 pasageri și 156 de membri ai echipajului.