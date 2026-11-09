 Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți | adevarul.ro
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Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți

Război în Ucraina
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Ucraina are un nou robot de luptă de dimensiunile unui autoturism. Predat companiei de sisteme fără pilot „Argos“ din Regimentul 2 Șostka al Gărzii Naționale, robotul poate transporta până la 1,5 tone de muniție și provizii și poate scoate simultan trei soldați răniți, fără echipaj la bord, informează Garda Națională.

Roboții primesc tot mai multe sarcini pe front
Robot de luptă ucrainean Foto: X@Mylovanov

Roboții tereștri se ocupă deja de o mare parte din transporturile și evacuările medicale cele mai periculoase de pe front. În octombrie au fost efectuate 31.398 de misiuni, un record și de peste patru ori mai multe decât în ianuarie, potrivit Ministerului Apărării de la Kiev. Astfel, soldații sunt scutiți de cele mai riscante drumuri. Noul robot reprezintă un pas înainte ca dimensiune: face munca unui camion și a unei ambulanțe, fără șoferi înăuntru.

Mai degrabă o mașină decât un robot

Spre deosebire de platformele compacte, pe care Ucraina le-a introdus cu miile, noul robot este construit la scara unui vehicul, cu motor diesel și tracțiune integrală, pentru teren accidentat, potrivit Gărzii Naționale.

„Nu este doar complexul robotic compact cu care ne-am obișnuit. Prin dimensiuni și construcție, seamănă mai mult cu o mașină adevărată“, spune un operator cu indicativul Odinson.

Mai puține drumuri, mai puține ținte

Dimensiunea contează pentru supraviețuire. Echipajele rusești de drone vânează rutele de aprovizionare ale Ucrainei, inclusiv roboții tereștri, așa că fiecare drum spre zona gri este o șansă de a fi lovit. O mașină care duce mai mult într-o singură cursă înseamnă mai puține curse.

Roboții grei introduși de Ucraina în această toamnă ajung la circa 500 de kilograme pe transport. Noul robot, cu 1,5 tone, are o capacitate de aproximativ trei ori mai mare.

Ministerul Apărării de la Kiev a declarat anterior că vrea să mute pe roboți cât mai mult din logistica de pe linia întâi.

Construit pentru a scoate răniții

Platforma poate încărca muniție, hrană și alte echipamente, dar scopul ei principal este evacuarea: poate scoate trei soldați răniți deodată din zone periculoase, fără să trimită după ei un echipaj de evacuare.

Evacuarea răniților a devenit una dintre cele mai periculoase sarcini ale războiului. Se desfășoară într-o „zonă a morții“ dominată de drone, adâncă de zeci de kilometri, pe care Ucraina o lasă tot mai mult în grija roboților. Garda Națională spune că va prezenta în curând mașina în acțiune, cărând marfă pe teren dificil.

Ucraina construiește roboți terestri unici pentru lupta în conductele de gaze

Soldați ruși se strecoară prin conducte de gaze în spatele liniilor ucrainene. Acum și roboții terestri ucraineni coboară sub pământ.

„Trebuie să dominăm subteranul“, spune comandantul unui batalion ucrainean de război robotizat. Unitatea sa, batalionul de robotică terestră din regimentul de drone Lava al Corpului Hartia, dezvoltă roboți tereștri fără echipaj, adaptați special pentru luptă în conducte de gaze și în spații înguste. Roboții sunt destinați avansului de 15 kilometri realizat de Hartia prin ele, pe frontul de la Kupiansk, în Operațiunea Veles, informează corpul.

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Subteranul este cel mai nou front al războiului dronelor. Rusia a petrecut ultimul an târându-se prin conducte de gaze pentru a ajunge în spatele liniilor ucrainene. Comandamentul de la Kiev a răspuns coborând și el sub pământ, în Operațiunea Veles. Acum ambele părți intră într-un domeniu pe care comandantul, cu indicativul Matematik, îl consideră mai greu de abordat decât aerul sau suprafața.

Roboți făcuți pentru lupte în conducte

Echipa lui Matematik reconfigurează roboții tereștri, care erau mașini de suprafață, pentru spațiul îngust al unei conducte și pentru sarcinile specifice noului domeniu, spune Hartia.

Potrivit comandantului, lista lucrărilor necesare pentru a lupta sub pământ și pentru a contracara prezența rusă în subteran este foarte lungă. Este o nouă clasă de tehnologii și de probleme cu care Ucraina trebuie să se confrunte.

„Pentru că deplasarea sau orice acțiune sub pământ sunt, de fapt, foarte complexe, mult mai complexe decât operațiunile aeriene sau terestre“, a spus Matematik.

Un domeniu cu lecții din secolul trecut

Tehnologiile existente pentru lucrul sub pământ, spune el, sunt făcute pentru utilajele grele cu care firmele serioase sapă metrouri, nu pentru război. Totuși, luptele s-au mutat deja în subteran și se vor extinde. Întrebarea este cât de repede se poate adapta Ucraina, a adăugat Matematik.

„Din exemplul Primului Război Mondial și al diverselor lupte subterane din Europa, putem înțelege cât de periculos și de complex este acest lucru. Singura concluzie pentru noi este să lucrăm cu roboți care pot, cel puțin, să ne crească eficiența și să înlocuiască oamenii în această muncă subterană“, a spus Matematik.

Ucraina își trimite deja roboții la cele mai periculoase misiuni de la suprafață. Într-un asalt recent a trimis 28 de mașini înarmate, fără soldați, spre pozițiile rusești, într-un efort de a cruța infanteria, afectată de lipsa de personal.

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