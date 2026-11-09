 Suma plătită de un bărbat care speră să fie readus la viață după moarte. Va fi conservat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid | adevarul.ro
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Suma plătită de un bărbat care speră să fie readus la viață după moarte. Va fi conservat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid

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Un ghid turistic italian, în vârstă de 54 de ani, a decis să recurgă la o procedură neobișnuită, în speranța că va putea reveni la viață într-un viitor îndepărtat. După moarte, corpul său va fi conservat la -196 de grade Celsius, în azot lichid, printr-un proces de crioconservare. 

Eprubetă laborator
Eprubetă laborator Foto: Pexels

Italianul a ales să se înscrie într-un program de crioconservare, o tehnică prin care corpul unei persoane decedate este păstrat la temperaturi extrem de scăzute, cu scopul de a limita deteriorarea țesuturilor și a structurilor biologice. Pentru această procedură, care presupune conservarea întregului corp, Giuseppe Fedele a ales să investească aproximativ 200.000 de euro.

„Nimeni nu știe dacă ne vom întoarce la viață”, este incertitudinea pe care și-o asumă bărbatul, potrivit publicației italiene Il Messaggero. Fedele nu are nicio garanție că procedura va funcționa, însă consideră că merită să păstreze această posibilitate.

Cum își pregătește conservarea corpului

Giuseppe Fedele a ales să își conserve întregul corp, deși compania care oferă serviciul pune la dispoziție și o variantă mai ieftină, care presupune păstrarea exclusivă a creierului, pentru aproximativ 75.000 de euro.

Pentru a acoperi costurile, italianul și-a organizat un plan de economii pe termen lung. Pune lunar deoparte 50 de euro pentru taxa de înscriere în program și alți 50 de euro pentru o asigurare de viață, care ar urma să acopere cheltuielile procedurii după moartea sa.

Serviciul este oferit de Tomorrow.bio, o companie fondată la Berlin, care a deschis în 2020 o unitate specializată în Elveția.

Bărbatul a pregătit deja și instrucțiunile necesare pentru ca procedura să poată fi declanșată cât mai repede după deces.

Poartă permanent la gât o etichetă prin care își exprimă dorința de a-și pune corpul la dispoziție în scopuri medicale și solicită să nu fie efectuată o autopsie. De asemenea, are asupra sa datele de contact ale organizației care trebuie anunțată.

Potrivit protocolului companiei, după deces, o echipă specializată ar urma să ajungă la fața locului cu o ambulanță echipată corespunzător. Corpul este răcit cu gheață, iar sângele este înlocuit cu un lichid protector, conceput pentru a limita deteriorarea celulelor în timpul procesului de răcire. Ulterior, este transportat la unitatea din Elveția, unde este păstrat în azot lichid, la -196 de grade Celsius.

82 de italieni s-au înscris în program

Crioconservarea atrage persoane din mai multe țări. Potrivit datelor prezentate în interviul acordat publicației Corriere della Sera, 82 de italieni s-au înscris în programul Tomorrow.bio. Italia ocupă astfel locul al treilea în privința numărului de membri, după Statele Unite și Germania.

Profilurile celor interesați sunt foarte diferite. Printre persoanele deja decedate și conservate se numără atât oameni de aproximativ 20 de ani, cât și persoane care au depășit vârsta de 100 de ani. Vârsta medie este de aproximativ 62 de ani, iar bărbații sunt mai numeroși decât femeile.

Emil Kendziorra, medic german cu experiență în cercetarea cancerului și fondatorul Tomorrow.bio, spune că mulți dintre cei înscriși nu sunt religioși și își pun speranțele în posibilitățile oferite de tehnologie.

Compania și-a extins recent serviciile și către animalele de companie, oferindu-le proprietarilor posibilitatea de a lua în calcul conservarea acestora.

Nicio persoană nu a fost readusă la viață prin crioconservare

Deși cei care aleg această procedură speră că vor putea beneficia cândva de o nouă șansă la viață, crioconservarea nu este, în prezent, o metodă prin care oamenii pot fi readuși la viață. Nicio ființă umană nu a fost reanimată după ce a trecut printr-un asemenea proces, iar rezultatele pe care le-ar putea aduce cercetarea în următoarele decenii sau secole sunt necunoscute.

Fondatorul Tomorrow.bio prezintă această tehnică drept o posibilă legătură între prezent și un viitor în care medicina ar putea trata boli considerate astăzi incurabile.

De exemplu, o persoană care moare în prezent din cauza cancerului ar putea fi conservată în speranța că, peste zeci sau sute de ani, vor exista tratamente capabile să vindece boala. Scenariul este însă pur ipotetic și nu a fost confirmat prin rezultate științifice.

Italianul este conștient că investiția de aproximativ 200.000 de euro ar putea să nu îi aducă rezultatul dorit. Cu toate acestea, preferă să nu renunțe la posibilitatea unei noi vieți, chiar dacă, deocamdată, aceasta rămâne doar o speranță.

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