 Cât costă să locuiești într-o garsonieră de 30 mp în București. Un student a aflat la ce facturi trebuie să se aștepte | adevarul.ro
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Cât costă să locuiești într-o garsonieră de 30 mp în București. Un student a aflat la ce facturi trebuie să se aștepte

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Un student străin, care urmează să se mute în București pentru facultate, a cerut sfaturi despre costurile traiului într-o garsonieră de aproximativ 30 de metri pătrați. Tânărul vrea să știe cât îl vor costa întreținerea, gazele, electricitatea și internetul, atât iarna, cât și vara, și dacă sistemul de termoficare din Capitală îi poate crea probleme.

Blocuri București
Blocuri București Foto: Inquam Photos

Mutarea în București pentru facultate presupune și un buget atent calculat pentru cheltuielile lunare. Pe lângă chirie, întreținerea, gazele, electricitatea și internetul pot adăuga sume importante la costul vieții în Capitală.

„Salut! Mă mut în curând în București pentru facultate și caut o garsonieră de vreo 30mp. Cam cât mai ajung facturile lunare acum în 2026? Întreținere, curent, net... iarna vs vara. Sunt o persoană chibzuită, nu fac risipă. E jale cu termoficarea de la bloc sau e ok? Mersi mult!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Tânărul a precizat și că folosește un traducător și și-a prezenta scuze pentru eventualele greșeli de scriere.

Cât ajung facturile iarna la o garsonieră cu centrală proprie

Unul dintre utilizatorii care au răspuns i-a recomandat să caute o locuință cu centrală proprie pe gaz, explicând că aceasta poate fi o variantă mai convenabilă în sezonul rece.

„Dacă iei garsonieră cu centrală proprie (de gaze, nu electrică), facturile de iarnă scad destul de mult. La 30 mp cu centrală pe gaz, ajungi pe la 400-500 lei/lună iarna la un loc (gaz + curent)”, a spus o persoană.

Totuși, acesta a atras atenția că, în cazul locuințelor racordate la sistemul centralizat, cheltuielile pot fi influențate și de eficiența încălzirii. „Fără centrală, depinzi de termoficare și mai plătești diferența dacă caloriferele nu încălzesc suficient”, a adăugat utilizatorul.

În privința internetului, acesta a menționat abonamentele Digi prin fibră optică, la o viteză de 300 Mbps, pentru care indica un cost de aproximativ 50-60 de lei pe lună.

De asemenea, un alt sfat a vizat izolarea termică a imobilului, care poate influența considerabil costurile din sezonul rece.

„Sfat: caută bloc izolat termic. La cele vechi neizolate factura de căldură iarna e serios mai mare. Și întreabă administratorul cât e întreținerea, variază mult între zone- centru vs cartiere periferice pot fi diferențe de 100-200 lei”, a explicat IulianHI.

Un locatar plătește 600 de lei la gaze și 250 de lei la curent iarna

O altă experiență prezentată în discuție vine de la o persoană care locuiește într-un bloc relativ nou și are centrală proprie. A precizat însă că imobilul nu este izolat corespunzător, iar cheltuielile lunare sunt destul de ridicate.

„Păi depinde dacă ai centrală sau nu. Eu am centrală, dar nu e izolată cum trebuie”, a scris aceasta.

Potrivit relatării sale, în timpul iernii, gazele ajung la aproximativ 600 de lei, iar electricitatea la 250 de lei. Întreținerea mai adaugă 300 de lei, iar internetul și televiziunea costă împreună 60 de lei. Astfel, cheltuielile enumerate ajung la aproximativ 1.210 lei pe lună, fără chirie.

Același utilizator a prezentat și costurile din timpul verii, când factura la gaze scade considerabil, însă consumul de electricitate este mai mare. „Vara-150 gaz, 300-350 de lei la electricitate”, a precizat acesta.

La aceste sume se adaugă 60 de lei pentru internet și televiziune, în timp ce întreținerea ajunge la aproximativ 200 de lei. „Internet oricând-60 de lei cu tot cu cablu pt TV. Întreținere iarna- 300 de lei. Întreținere vara- 200 de lei. Bloc relativ nou”, a mai scris internautul.

Prin urmare, cheltuielile lunare prezentate de acesta ajung la aproximativ 710-760 de lei vara, fără chirie, față de circa 1.210 lei în sezonul rece.

Răspunsurile primite l-au ajutat pe autorul postării să își facă o estimare mai clară a bugetului necesar pentru mutarea în Capitală. 

„Mersi mult de tot pentru detalii! Chiar aveam nevoie de cifrele astea ca să-mi fac un calcul corect”, a scris studentul. 

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