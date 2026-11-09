Ninge luni seară în zona montană Rânca, din județul Gorj, unde drumarii au intervenit cu utilaje dotate cu lamă și au împrăștiat material antiderapant pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova le recomandă șoferilor să evite deplasările pe drumurile afectate de ninsoare dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

„În zona montană Rânca se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. SDN Târgu Jiu acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea viabilității părții carosabile”, au transmis luni seară reprezentanții DRDP Craiova.

Autoritățile le atrag atenția conducătorilor auto să circule cu prudență și să nu pornească la drum fără echiparea corespunzătoare a mașinilor pentru condiții de iarnă.

Rânca, una dintre zonele montane unde vremea se poate schimba rapid

Stațiunea Rânca este situată în Munții Parâng, în județul Gorj, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri, în apropierea șoselei Transalpina (DN 67C).

Din cauza altitudinii, condițiile meteorologice se pot schimba rapid, iar temperaturile pot scădea suficient de mult încât precipitațiile să se transforme în ninsoare chiar și în afara sezonului de iarnă.

Transalpina este unul dintre cele mai înalte drumuri din România, iar circulația pe anumite sectoare poate fi restricționată în sezonul rece din cauza zăpezii, viscolului și riscului de formare a poleiului. Intervențiile drumarilor urmăresc menținerea circulației în condiții de siguranță pe sectoarele deschise traficului.

Ce verificări trebuie făcute înainte de sezonul rece

Pregătirea mașinii pentru iarnă nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor. Șoferii trebuie să verifice bateria, frânele, antigelul și instalația de iluminare, iar toate aceste operațiuni pot aduce cheltuieli suplimentare.

Pentru cei care au nevoie de un set nou de cauciucuri, costurile pot depăși 1.000 de lei. În plus, legea prevede amenzi importante pentru cei care circulă fără anvelope corespunzătoare pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Frigul și ninsorile ar putea veni mai devreme în Europa

Vortexul polar se va destabiliza mai devreme decât de obicei, ceea ce ar putea aduce temperaturi mai scăzute și ninsori în unele zone ale Europei în decembrie și ianuarie. Severe Weather Europe scrie că iernile analizate indică un semnal clar de vreme rece și ninsori în anumite regiuni din Statele Unite, Canada și Europa, în lunile decembrie și ianuarie. În același timp, fenomenul El Niño extrem de puternic încearcă să favorizeze un tipar meteorologic complet diferit.