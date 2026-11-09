Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata

Poliția a reținut între 150 și 300 de persoane în cartierul Kitai-Gorod, majoritatea tineri, inclusiv minori. Cei ridicați au reclamat agresiuni, iar unii au primit ordine de recrutare sau au fost presați să semneze contracte cu armata.

Tineri au fost ridicaţi din parc şi băgaţi în dubele poliţiei. Foto: -Facebook- Kirill Lyagushev

În seara de 7 noiembrie, poliția a ridicat zeci de tineri din parcul Gorka, în cartierul Kitai-Gorod din centrul Moscovei. În jurul orei 20:00, zece dube au oprit pe strada Bolșoi Spasoglinishcevski, iar agenții au început să-i urce în mașini pe cei aflați în zonă. Martori citaţi de Meduza au povestit că polițiștii au luat „pe oricine și pe toată lumea”.

Numărul reținuților nu este clar, cele mai multe relatări indicând între 150 și 200 de persoane, însă unele surse estimează că au fost până la 300. Majoritatea erau tineri, iar printre cei ridicați s-au aflat și minori. Duși la secțiile de poliție, aceștia au fost ținuți acolo câteva ore, unde, potrivit mărturiilor lor, nu li s-a dat apă și nu li s-a permis să folosească toaleta.

Unii au povestit și despre violențele la care ar fi recurs agenții. Un tânăr a fost bătut după ce a folosit o țigară electronică, iar părinții altuia au spus că fiul lor a fost lovit de mai multe ori în stomac. Au existat și alte relatări despre comportamentul abuziv al polițiștilor.

Nicio persoană nu a fost reţinută peste noapte. Cu toate acestea, la secția de poliție din districtul Taganski, părinții veniți să-și ia copiii au fost opriți la intrare. Situația a devenit tensionată când unii dintre ei au încercat să intre, iar mulțimea a început să strige la agenți: „Noi vă plătim salariile! Trântorilor!”.

Situaţia a fost cu atât mai greu de înţeles cu cât polițiștii îi chemaseră chiar ei la secție pentru a-i prelua pe minorii care urmau să fie încredințați părinților sau reprezentanților legali, dar apoi nu le-au permis să-și vadă copiii.

Cel puțin 17 persoane au fost sancționate pentru consum de alcool în public, iar unii tineri au primit ordine de prezentare pentru actualizarea datelor din evidența militară.

Proiectul pentru drepturile omului Idite Lesom a relatat că două persoane l-au contactat după ce au fost chemate să se prezinte pe 9 noiembrie.

Cei doi se află în situații diferite: unul are probleme de sănătate, dar nu dispune de documente care să le dovedească, iar celălalt beneficiază de amânarea serviciului militar pentru că urmează studii doctorale.

Alți tineri au spus că polițiștii i-au presat să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Au fost date și amenzi pentru nesupunere față de agenți.

Ministerul de Interne a descris operațiunea drept o „măsură preventivă”. Într-o înregistrare video, mama unuia dintre tinerii reținuți a povestit că, la secție, i s-a spus că minorii nu au voie deloc în centrul Moscovei, mai ales în weekend, motivul invocat de polițiști fiind „situația din țară”.

Un comentariu a venit şi din partea Yekaterinei Mizulina, șefa Ligii pentru un Internet Sigur, cunoscută pentru sesizările pe care le face autorităților împotriva unor persoane. Ea a reacționat la imaginile din secțiile de poliție publicate de presă și a criticat faptul că părinții minorilor nu au fost lăsați să intre.

„Urmăresc înregistrările video din secțiile de poliție pe care presa le publică acum. Nu înțeleg de ce părinții minorilor nu sunt lăsați să intre”, a scris Mizulina pe Telegram.

Acțiunea din 7 noiembrie a fost cea mai mare razie de acest fel din Moscova în acest an, dar reținerile de tineri în centrul orașului au avut loc și în lunile precedente. Potrivit publicației Post, în cartierul Kitai-Gorod au fost organizate șase astfel de operațiuni de la începutul anului.