 Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata | adevarul.ro
search
Luni, 9 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Poliția a reținut între 150 și 300 de persoane în cartierul Kitai-Gorod, majoritatea tineri, inclusiv minori. Cei ridicați au reclamat agresiuni, iar unii au primit ordine de recrutare sau au fost presați să semneze contracte cu armata

Tineri au fost ridicaţi din parc şi băgaţi în dubele poliţiei.
Tineri au fost ridicaţi din parc şi băgaţi în dubele poliţiei. Foto: -Facebook- Kirill Lyagushev

În seara de 7 noiembrie, poliția a ridicat zeci de tineri din parcul Gorka, în cartierul Kitai-Gorod din centrul Moscovei. În jurul orei 20:00, zece dube au oprit pe strada Bolșoi Spasoglinishcevski, iar agenții au început să-i urce în mașini pe cei aflați în zonă. Martori citaţi de Meduza au povestit că polițiștii au luat „pe oricine și pe toată lumea”.

Numărul reținuților nu este clar, cele mai multe relatări indicând între 150 și 200 de persoane, însă unele surse estimează că au fost până la 300. Majoritatea erau tineri, iar printre cei ridicați s-au aflat și minori. Duși la secțiile de poliție, aceștia au fost ținuți acolo câteva ore, unde, potrivit mărturiilor lor, nu li s-a dat apă și nu li s-a permis să folosească toaleta.

Unii au povestit și despre violențele la care ar fi recurs agenții. Un tânăr a fost bătut după ce a folosit o țigară electronică, iar părinții altuia au spus că fiul lor a fost lovit de mai multe ori în stomac. Au existat și alte relatări despre comportamentul abuziv al polițiștilor.

Nicio persoană nu a fost reţinută peste noapte. Cu toate acestea, la secția de poliție din districtul Taganski, părinții veniți să-și ia copiii au fost opriți la intrare. Situația a devenit tensionată când unii dintre ei au încercat să intre, iar mulțimea a început să strige la agenți: „Noi vă plătim salariile! Trântorilor!”.

Situaţia a fost cu atât mai greu de înţeles cu cât polițiștii îi chemaseră chiar ei la secție pentru a-i prelua pe minorii care urmau să fie încredințați părinților sau reprezentanților legali, dar apoi nu le-au permis să-și vadă copiii.

Cel puțin 17 persoane au fost sancționate pentru consum de alcool în public, iar unii tineri au primit ordine de prezentare pentru actualizarea datelor din evidența militară.

Proiectul pentru drepturile omului Idite Lesom a relatat că două persoane l-au contactat după ce au fost chemate să se prezinte pe 9 noiembrie.

Cei doi se află în situații diferite: unul are probleme de sănătate, dar nu dispune de documente care să le dovedească, iar celălalt beneficiază de amânarea serviciului militar pentru că urmează studii doctorale.

Alți tineri au spus că polițiștii i-au presat să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Au fost date și amenzi pentru nesupunere față de agenți.

Ministerul de Interne a descris operațiunea drept o „măsură preventivă”. Într-o înregistrare video, mama unuia dintre tinerii reținuți a povestit că, la secție, i s-a spus că minorii nu au voie deloc în centrul Moscovei, mai ales în weekend, motivul invocat de polițiști fiind „situația din țară”.

Un comentariu a venit şi din partea Yekaterinei Mizulina, șefa Ligii pentru un Internet Sigur, cunoscută pentru sesizările pe care le face autorităților împotriva unor persoane. Ea a reacționat la imaginile din secțiile de poliție publicate de presă și a criticat faptul că părinții minorilor nu au fost lăsați să intre.

„Urmăresc înregistrările video din secțiile de poliție pe care presa le publică acum. Nu înțeleg de ce părinții minorilor nu sunt lăsați să intre”, a scris Mizulina pe Telegram.

Acțiunea din 7 noiembrie a fost cea mai mare razie de acest fel din Moscova în acest an, dar reținerile de tineri în centrul orașului au avut loc și în lunile precedente. Potrivit publicației Post, în cartierul Kitai-Gorod au fost organizate șase astfel de operațiuni de la începutul anului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
digi24.ro
image
Vom avea zăpadă de Crăciun în toată țara, speră meteorologii. Prognoza pe 4 luni a unei ierni mai apropiate de normal
stirileprotv.ro
image
Tribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului său preventiv cu o altă măsură
gandul.ro
image
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
mediafax.ro
image
Gigi Becali confirmă Fanatik: El e omul cu transferurile la FCSB! „Îl știu de copil, a făcut niște tâmpenii”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
libertatea.ro
image
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață! Ce trebuie să aprinzi când plouă torențial
click.ro
image
Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a debutat în culturismul profesionist și a intrat în Top 5
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
"Atenție, vine apa! Părăsiți urgent zona". Panică în 3 judeţe după o alertă de inundaţii trimisă din greşeală
observatornews.ro
image
Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți
cancan.ro
image
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
prosport.ro
image
Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze
playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Aymen Boutoutaou: „3 milioane de euro aruncate în foc!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
digisport.ro
image
Strategia lui Hagi Liga Națiunilor, în căutarea primei victorii. Declarațiile sale
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de două milioane de euro al lui Pescobar. E ceva unic în România. Are cinema, sală de fitness, o cameră de vinuri și piscină pe acoperiș / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificări privind indemnizaţia pentru creşterea copilului. Un proiect de lege pentru părinți a fost avizat în Senat
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori”
click.ro
image
Decizia luată de Diana Matei după concertul de la Sala Palatului. Ce și-a propus anul acesta, de Sărbători: „Voi fi foarte selectivă”
click.ro
image
Eli Lăslean se pregătește pentru operație, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân: „Refuz să cred că sunt bolnavă”
click.ro
Sissi jpg
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau
okmagazine.ro
Harry, Charles, William, Anne jpg
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
image
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori”

OK! Magazine

image
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite