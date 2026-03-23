Portul Constanța modernizează alimentarea navelor la cheu: a început proiectul E-COLD

Portul Constanța a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul „Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor (regim Cold Ironing) – E-COLD“, o investiție majoră finanțată prin Programul Connecting Europe Facility (CEF), care va permite alimentarea navelor cu energie electrică direct de la mal.

Valoarea contractului de proiectare și execuție este de 86.129.240,43 lei, fără TVA, iar durata estimată a lucrărilor este de 27 de luni. Proiectul include instalarea tehnologiei cold-ironing pentru 10 dane din Portul Constanța, astfel încât toate tipurile de nave - de croazieră, RO-RO, feribot, multifuncționale, nave de marfă vrac sau tancuri - să poată fi alimentate cu energie de la cheu, indiferent de dimensiune sau specificații tehnice.

„Tehnologia cold-ironing permite furnizarea energiei electrice de la mal unei nave aflate la dană, în timp ce motoarele sale principale și auxiliare sunt oprite“, se arată în comunicatul Portului Constanța.

Beneficii pentru mediu, pasageri și economie

Implementarea acestui proiect aduce multiple avantaje: reducerea nivelului de zgomot și a emisiilor dăunătoare, inclusiv a dioxidului de carbon, în zona portuară și în împrejurimile acesteia. De asemenea, vibrațiile scăzute vor crea condiții mai confortabile pentru pasagerii navelor de croazieră.

Proiectul generează și noi oportunități de afaceri, reducând costurile de funcționare a navelor și oferind servicii suplimentare în port. Totodată, cererea suplimentară de energie poate contribui la echilibrarea locală a rețelelor electrice, iar conectarea la surse regenerabile, precum energia eoliană și solară, va diminua suplimentar emisiile poluante.

Portul Constanța devine mai competitiv

Prin această investiție, instalațiile existente vor fi modernizate și aduse la standarde performante, respectând normele de siguranță și eficiență energetică. Conform reprezentanților portului, „astfel, se îmbunătățesc considerabil condițiile oferite de Portul Constanța în comparație cu celelalte porturi din bazinul Mării Negre, ceea ce va determina o creștere a traficului de mărfuri“.