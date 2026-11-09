 Orașul fără mașini care va rivaliza cu Dubaiul. Se construiește de la zero, va avea hoteluri și vile de lux, un mall gigantic și terenuri de golf | adevarul.ro
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Orașul fără mașini care va rivaliza cu Dubaiul. Se construiește de la zero, va avea hoteluri și vile de lux, un mall gigantic și terenuri de golf

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Un oraș de lux, evaluat la aproape 13 miliarde de euro, urmează să fie construit în Emiratele Arabe Unite, între Abu Dhabi și Dubai. Proiectul promite hoteluri de cinci stele, vile spectaculoase, un mall uriaș și numeroase facilități de agrement, dar și un concept neobișnuit: în zona superioară, circulația mașinilor va fi complet interzisă.

Comunitatea exclusivistă va fi construită între două dintre cele mai mari orașe din Emiratele Arabe
Comunitatea exclusivistă va fi construită între două dintre cele mai mari orașe din Emiratele Arabe Foto: Getty images

Noua dezvoltare imobiliară se numește Al Mamoura și va fi amplasată de-a lungul autostrăzii Sheikh Zayed, care leagă Dubaiul de Abu Dhabi. Investiția este estimată la 55 de miliarde de dirhami (aproximativ 12,6 miliarde de euro), iar proiectul este realizat de compania Mira Developments, în parteneriat cu AD Ports Group, potrivit Express.

Potrivit dezvoltatorilor, comunitatea va fi concepută astfel încât să ofere un mediu mai sigur și mai prietenos pentru pietoni. Una dintre particularitățile sale va fi lipsa autoturismelor în zona superioară, o măsură menită să elimine riscul accidentelor rutiere și să încurajeze un stil de viață mai sustenabil.

Noua comunitate va fi conectată și la viitoarea rețea feroviară de pasageri Etihad Rail, primul sistem național de transport feroviar de călători din Emiratele Arabe Unite. Acesta va lega principalele centre urbane ale țării, inclusiv Abu Dhabi și Dubai.

Un mall de aproape 280.000 de metri pătrați și hoteluri de cinci stele

Unul dintre punctele centrale ale proiectului va fi un centru comercial cu o suprafață de aproximativ 278.700 de metri pătrați, echivalentul a trei milioane de picioare pătrate. Acesta va fi unul dintre cele mai mari malluri din regiune, într-o zonă deja cunoscută pentru centrele sale comerciale de lux.

Planurile includ hoteluri de cinci stele, apartamente, case înșiruite și vile. Complexul va avea și un teren de golf la standarde de campionat, două universități, trei școli internaționale, opt grădinițe, trei moschei și două muzee.

Astfel, dezvoltatorii urmăresc să creeze o comunitate în care locuitorii să aibă acces la locuințe, educație, cumpărături și activități de agrement, fără să fie nevoiți să părăsească zona pentru a beneficia de aceste servicii.

60% din energie ar urma să provină din surse sustenabile

Sustenabilitatea reprezintă un alt element important al proiectului. Dezvoltatorii își propun ca 60% din energia necesară complexului să provină din surse sustenabile.

Tehnologia solară va fi utilizată atât pentru umbrirea aleilor pietonale, cât și pe acoperișurile clădirilor. Măsurile fac parte din conceptul unei comunități moderne, în care spațiile pietonale și soluțiile de energie regenerabilă au un rol central.

Anunțul privind dezvoltarea proiectului vine după semnarea, pe 6 octombrie, a unui acord de vânzare a terenului și de dezvoltare între Mira Developments și AD Ports Group.

Timur Mamaikhanov, cofondator și director executiv al Mira Developments, a declarat că amplasamentul din Al Mamoura oferă oportunități importante pentru realizarea unei comunități de amploare.

„Suntem încântați să colaborăm cu AD Ports Group la acest proiect transformator. Amplasamentul din Al Mamoura are o poziție excepțională și ne-am angajat să dezvoltăm o comunitate mixtă emblematică, care să stabilească noi standarde în ceea ce privește calitatea și stilul de viață în Abu Dhabi”, a afirmat acesta.

Reprezentantul companiei a explicat că obiectivul este crearea unei destinații dinamice, care să reunească spații rezidențiale, comerciale și de agrement. El și-a exprimat încrederea în evoluția pieței imobiliare din Abu Dhabi și în colaborarea cu AD Ports Group.

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