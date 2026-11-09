Două investiții de peste 1,4 miliarde de euro pe Dunăre, reluate de autorități. Miza pentru centrala de la Cernavodă și transportul de mărfuri

Două proiecte majore de pe Dunăre revin pe agenda autorităților, cu miză atât pentru funcționarea centralei de la Cernavodă, cât și pentru transportul de mărfuri. Bala 2 ar urma să asigure debitele necesare alimentării cu apă a centralei, în timp ce Fast Danube 2 promite să reducă perioadele în care navigația este afectată de nivelul scăzut al fluviului. Investițiile sunt estimate la peste 1,4 miliarde de euro, însă finanțarea și trecerea la execuție ridică încă semne de întrebare.

Seceta a dus la oprirea reactoarelor de la Cernavodă Foto: arhivă

Potrivit Adevărul Financiar, autoritățile le prezintă drept priorități pentru securitatea energetică și transportul de mărfuri.

Bala 2: finanțare de pornire anunțată, cost total de clarificat

Pentru Bala 2, ministrul Transporturilor a anunțat o alocare inițială de 200 de milioane de euro, destinată demarării investiției. Valoarea totală avansată este de 1,2–1,3 miliarde de euro, iar restul finanțării trebuie identificat ulterior, relatează sursa citată.

Această estimare diferă substanțial de valoarea de aproximativ 1,02 miliarde de lei, cu TVA, din forma aprobată în 2024. Atunci, durata de implementare era stabilită la 60 de luni, dintre care 12 pentru proiectare și 48 pentru execuție. Adevărul Financiar semnalează că actualizarea costurilor și a soluției tehnice necesită clarificări înainte de stabilirea finanțării finale.

Proiectul vizează bifurcația brațului Bala, în județul Călărași. Lucrările ar urma să redistribuie debitele între brațul Bala și Dunărea Veche, pentru a crește nivelul apei pe aceasta din urmă, a facilita navigația și a asigura apa necesară răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

Discutată încă din 2003, amenajarea a trecut prin mai multe etape. Între 2011 și 2016 au fost realizate lucrări precum un dig de dirijare, apărări de maluri, un prag de fund și dragaje, fără ca acestea să însemne finalizarea investiției prevăzute în etapa Bala 2.

Potrivit documentației Administrației Fluviale a Dunării de Jos, prezentată de Adevărul Financiar, intervențiile includ restaurarea unui vechi braț de bifurcație, ridicarea pragului de fund de pe Bala și dragaje pe Dunărea Veche. Nivelul apei în zona bifurcației ar putea crește cu până la 1,2 metri. Sunt prevăzute și refacerea unor zone umede, precum și amenajări pentru habitatele și migrația sturionilor.

Fast Danube 2 urmărește reducerea restricțiilor de navigație

Fast Danube 2 are ca obiectiv asigurarea unor condiții corespunzătoare de navigație pentru cel puțin 340 de zile pe an, față de aproximativ 280 în prezent. Proiectul privește circa 470 de kilometri din sectorul comun româno-bulgar al Dunării, între kilometrii fluviali 845 și 375, potrivit sursei citate.

Bugetul total este de aproximativ 230 de milioane de euro, cu o finanțare europeană de 85% prin Connecting Europe Facility 2, diferența urmând să fie acoperită din surse naționale. Acordul de finanțare a fost semnat în octombrie 2024, iar perioada prevăzută pentru derularea proiectului este aprilie 2024–decembrie 2028.

Lucrările propuse includ dragaje în 12 puncte critice, pe o lungime totală de 110 kilometri, stabilizarea malurilor pe 5,45 kilometri și construcții hidrotehnice pentru controlul curenților și al sedimentelor. Prima etapă Fast Danube, derulată în perioada 2014–2018, a fost dedicată studiilor și pregătirii documentațiilor, nu execuției acestor lucrări.

Adevărul Financiar menționează și o licitație pentru proiectare și execuție, anunțată în octombrie 2025, estimată la aproximativ 170 de milioane de euro, precum și indicatori tehnico-economici aprobați în decembrie 2025, de aproximativ 710 milioane de lei, cu TVA. Aceste sume se referă la documentații și etape de bugetare diferite și nu trebuie confundate cu bugetul întregului proiect transfrontalier, care include și componentele partenerilor bulgari.

Beneficiile depind de realizarea lucrărilor

Estimările prezentate la lansarea licitației Fast Danube 2 indică o posibilă creștere cu aproximativ 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre. Este însă un beneficiu anticipat, nu un rezultat deja obținut. O navigație mai predictibilă ar reduce perioadele în care navele așteaptă sau circulă cu încărcături mai mici din cauza nivelului scăzut al apei.

Pentru cele două investiții, anunțurile privind finanțarea și documentațiile nu echivalează cu finalizarea lucrărilor. Bala 2 are în centru distribuția debitelor și alimentarea cu apă a centralei de la Cernavodă, în timp ce Fast Danube 2 urmărește eliminarea obstacolelor de navigație de pe sectorul comun cu Bulgaria. Trecerea la execuție rămâne etapa decisivă pentru atingerea acestor obiective.