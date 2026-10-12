Turiști escrocați de o grupare de români lângă Parlamentul britanic. Câți bani cer pentru o plimbare cu ricșa

O investigație publicată de Express.co.uk arată că o grupare organizată de români ar desfășura escrocherii care vizează turiștii în zona Westminster, la câteva sute de metri de Parlamentul britanic și de sediul Poliției Metropolitane. Potrivit publicației, milioane de vizitatori care ajung anual în centrul Londrei sunt expuși unor practici comerciale înșelătoare.

Foto: Captură YouTube Express Report și Daily Express

Un angajat al unei companii de turism a declarat pentru Express.co.uk că „o bandă de români ia turiști și le cere 350 de lire sterline” pentru curse scurte cu ricșa (trăsurică cu două roți), susținând că „sunt escroci”.

Unii dintre aceștia ascundeau liste cu tarife care ajungeau la „165 de lire sterline”, iar în momentul în care au erau întrebați de ce atât de mult, susțineau că nu înțeleg limba.

Reporterii au urmărit o ricșă roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă, de la Westminster Bridge la Palatul Buckingham. Potrivit publicației, deplasarea ar fi trebuit să coste aproximativ 15 lire sterline conform plafonărilor propuse, însă cei doi turiști au declarat că li s-au cerut 40 de lire sterline.

Întrebat despre diferența de preț, conducătorul ricșei a refuzat să ofere explicații și a susținut doar că „nu vorbște engleză”.

„Băieții români nu respectă regulile”

Nemulțumiri au fost exprimate și de operatori autorizați din zona Piccadilly. Un veteran al industriei a afirmat că „băieții români nu respectă regulile” și a susținut că „ei înșală și câștigă mai mulți bani ilegal”.

Investigația face referire și la activitatea unor comercianți de înghețată care ar funcționa fără respectarea regulilor locale. Un vânzător autorizat din apropierea London Eye a declarat că rivalii săi tratează sancțiunile ca pe o simplă cheltuială de funcționare.

„Primesc doar amenzi de penalizare și sunt mulțumiți de asta”, a spus acesta. Potrivit comerciantului, aceștia „parchează acolo în fiecare zi toată vara”, iar „pur și simplu nu le pasă”.

„Este o rușine că infractorii pot păcăli turiștii în umbra Parlamentului”

Subiectul a generat reacții și în plan politic. Laila Cunningham, candidata formațiunii Reform UK pentru Primăria Londrei, a declarat că situația demonstrează că „ordinea și legea în Londra lui Sadiq Khan s-au prăbușit complet”.

În opinia sa, fenomenul depășește problema transportului neautorizat sau a comerțului ilegal stradal.

Chris Philp, secretarul de Interne, a declarat că situația demonstrează că „legea a devenit o glumă”.

Politicianul conservator a criticat autoritățile pentru lipsa de fermitate în combaterea fenomenului. „Este o rușine că infractorii pot păcăli turiștii în umbra Parlamentului”, a afirmat acesta, acuzând totodată guvernul laburist că a creat un climat în care „infractorii tratează amenzile ca pe un cost al afacerilor”.

Philp a adăugat că „Marea Britanie nu ar trebui să fie niciodată un loc unde poți jefui vizitatorii din afara sediului guvernului și să scapi nepedepsit”.

Autoritățile locale cer măsuri suplimentare

Reprezentanții administrațiilor locale din Westminster și Lambeth au declarat pentru Express că lucrează împreună cu autoritățile pentru limitarea fenomenului.

Consiliera Caroline Sargent, responsabilă de aplicarea legii în Westminster, a precizat că Transport for London va avea responsabilitatea de a introduce noul sistem de licențiere pentru ricșe și de a controla tarifele „pentru a proteja pasagerii de suprataxare”.

La rândul său, Jonathan Bartley, membru al executivului local din Lambeth, a acuzat comercianții ilegali că „exploatează turiștii”, operează în afara regimului de licențiere și provoacă blocaje pe una dintre cele mai aglomerate și cunoscute rute turistice ale Londrei.