 Turiști escrocați de o grupare de români lângă Parlamentul britanic. Câți bani cer pentru o plimbare cu ricșa | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Turiști escrocați de o grupare de români lângă Parlamentul britanic. Câți bani cer pentru o plimbare cu ricșa

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O investigație publicată de Express.co.uk arată că o grupare organizată de români ar desfășura escrocherii care vizează turiștii în zona Westminster, la câteva sute de metri de Parlamentul britanic și de sediul Poliției Metropolitane. Potrivit publicației, milioane de vizitatori care ajung anual în centrul Londrei sunt expuși unor practici comerciale înșelătoare.

image png
Foto: Captură YouTube Express Report și Daily Express

Un angajat al unei companii de turism a declarat pentru Express.co.uk că „o bandă de români ia turiști și le cere 350 de lire sterline” pentru curse scurte cu ricșa (trăsurică cu două roți), susținând că „sunt escroci”.

Unii dintre aceștia ascundeau liste cu tarife care ajungeau la „165 de lire sterline”, iar în momentul în care au erau întrebați de ce atât de mult, susțineau că nu înțeleg limba.

Reporterii au urmărit o ricșă roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă, de la Westminster Bridge la Palatul Buckingham. Potrivit publicației, deplasarea ar fi trebuit să coste aproximativ 15 lire sterline conform plafonărilor propuse, însă cei doi turiști au declarat că li s-au cerut 40 de lire sterline.

Întrebat despre diferența de preț, conducătorul ricșei a refuzat să ofere explicații și a susținut doar că „nu vorbște engleză”.

„Băieții români nu respectă regulile”  

Nemulțumiri au fost exprimate și de operatori autorizați din zona Piccadilly. Un veteran al industriei a afirmat că „băieții români nu respectă regulile” și a susținut că „ei înșală și câștigă mai mulți bani ilegal”.

Investigația face referire și la activitatea unor comercianți de înghețată care ar funcționa fără respectarea regulilor locale. Un vânzător autorizat din apropierea London Eye a declarat că rivalii săi tratează sancțiunile ca pe o simplă cheltuială de funcționare.

„Primesc doar amenzi de penalizare și sunt mulțumiți de asta”, a spus acesta. Potrivit comerciantului, aceștia „parchează acolo în fiecare zi toată vara”, iar „pur și simplu nu le pasă”.

„Este o rușine că infractorii pot păcăli turiștii în umbra Parlamentului”

Subiectul a generat reacții și în plan politic. Laila Cunningham, candidata formațiunii Reform UK pentru Primăria Londrei, a declarat că situația demonstrează că „ordinea și legea în Londra lui Sadiq Khan s-au prăbușit complet”.

În opinia sa, fenomenul depășește problema transportului neautorizat sau a comerțului ilegal stradal.

Chris Philp, secretarul de Interne, a declarat că situația demonstrează că „legea a devenit o glumă”.

Politicianul conservator a criticat autoritățile pentru lipsa de fermitate în combaterea fenomenului. „Este o rușine că infractorii pot păcăli turiștii în umbra Parlamentului”, a afirmat acesta, acuzând totodată guvernul laburist că a creat un climat în care „infractorii tratează amenzile ca pe un cost al afacerilor”.

Philp a adăugat că „Marea Britanie nu ar trebui să fie niciodată un loc unde poți jefui vizitatorii din afara sediului guvernului și să scapi nepedepsit”.

Autoritățile locale cer măsuri suplimentare

Reprezentanții administrațiilor locale din Westminster și Lambeth au declarat pentru Express că lucrează împreună cu autoritățile pentru limitarea fenomenului.

Consiliera Caroline Sargent, responsabilă de aplicarea legii în Westminster, a precizat că Transport for London va avea responsabilitatea de a introduce noul sistem de licențiere pentru ricșe și de a controla tarifelepentru a proteja pasagerii de suprataxare”.

La rândul său, Jonathan Bartley, membru al executivului local din Lambeth, a acuzat comercianții ilegali că „exploatează turiștii”, operează în afara regimului de licențiere și provoacă blocaje pe una dintre cele mai aglomerate și cunoscute rute turistice ale Londrei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu grăbește formarea Guvernului: ”Timpul nu este nelimitat”. Ce spune despre puterea de cumpărare a românilor
gandul.ro
image
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
mediafax.ro
image
Boutoutaou, trimis la „vraciul din Belgrad”. Ultimele noutăți despre situația medicală a mijlocașului de la FCSB
fanatik.ro
image
Cum evoluează piața imobiliară în plină criză: „Avem unul din cele mai ridicate grade de aglomerare a locuințelor”
libertatea.ro
image
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
digisport.ro
image
Când se transformă pensia anticipată în pensie pentru limită de vârstă și ce avantaje au mamele
click.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Dezastru cu pensiile militare și ale polițiștilor. „Am pierdut 16.000 lei la pensie!” Ce va fi în 2027?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
prosport.ro
image
Ai avut două contracte de muncă în același timp. Se pun doi ani la pensie pentru un an lucrat? Ce spune legea
playtech.ro
image
De ce Rapid are abia a patra șansă la titlu? Echipa lui Daniel Pancu suferă mult la un capitol-cheie
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
digisport.ro
image
Ce facultăți au absolvit Valerie Lungu și Mirela Vaida. Dezvăluirile făcute la Asia Express: „Este o bună actriță”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 12 octombrie 2026. Început de săptămână cu surprize uriașe! Unele zodii primesc bani, altele au parte de o schimbare care le dă planurile peste cap
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA
actualitate.net
image
Cristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată”
click.ro
image
O româncă din Spania a dat lovitura în Zaragoza. Fenomenul „Plaxinta” a adunat mii de clienți: „Suntem uimiți”
click.ro
image
Când se transformă pensia anticipată în pensie pentru limită de vârstă și ce avantaje au mamele
click.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor”
image
Cristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi