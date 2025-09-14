Rusia vrea să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 din Turcia, pe fondul pierderilor și al creșterii cererii externe

Rusia a propus Turciei să returneze două sisteme antiaeriene S-400, achiziționate de Ankara în 2017 pentru 2,5 miliarde de dolari și livrate doi ani mai târziu, scrie publicația turcă Nefes, citată de portalul „Militarni”.

Potrivit surselor, inițiativa Moscovei are legătură cu deficitul acut de astfel de sisteme în dotarea armatei ruse și cu cererea tot mai mare venită din partea unor state terțe. În Turcia, S-400 nu au fost niciodată integrate în structurile NATO, iar rachetele lor au ajuns deja la jumătatea duratei de viață. Mai mult, întreținerea acestor complexe generează costuri suplimentare pentru Ankara.

Turcia își dezvoltă în paralel propria umbrelă antiaeriană, sistemul „Çelik Kubbe” („Domul de oțel”), menit să reducă dependența de tehnologia rusească. În același timp, guvernul de la Ankara încearcă să obțină ridicarea sancțiunilor americane impuse în baza legii CAATSA, după cumpărarea S-400. Aceste sancțiuni au costat Turcia participarea la programul pentru avionul F-35.

Pentru Moscova, problema este urgentă. Pierderile de pe front și angajamentele externe au lăsat Rusia fără stocuri disponibile de S-400, în afara celor aflate deja în exploatare. Surse apropiate discuțiilor afirmă că Ankara ar privi favorabil propunerea, deși nu există deocamdată o reacție oficială.

Nu ar fi prima dată când Rusia își ajustează exporturile din cauza propriilor nevoi. În trecut, livrarea ultimelor unități de S-400 către India a fost amânată pentru 2026–2027.

Între timp, forțele ucrainene continuă să lovească în mod repetat apărarea antiaeriană rusă. Recent, Direcția Principală de Informații de la Kiev a anunțat distrugerea unei stații radar S-400 în Crimeea, urmată de noi atacuri ale unității speciale „Fantomele”, care au neutralizat alte elemente ale aceluiași tip de sistem.