 Român rănit în tragedia din Bulgaria. Cel puțin 12 morți și zeci de răniți în urma unui carambol cu 86 de mașini | adevarul.ro
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Video Român rănit în tragedia din Bulgaria. Cel puțin 12 morți și zeci de răniți în urma unui carambol cu 86 de mașini

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Un accident rutier de o amploare fără precedent a avut loc marți dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia din Bulgaria, care leagă capitala Sofia de orașul Burgas, de la Marea Neagră. Două caramboluri produse aproape simultan, pe ambele sensuri de mers, în regiunea Iambol, au implicat 86 de vehicule, printre care autoturisme, camioane de mare tonaj și un autobuz. Bilanțul provizoriu este dramatic: 12 persoane au murit, iar alte aproximativ 50 au fost rănite.

UPDATE 14.00 Vizibilitatea a scăzut brusc de la 80 de metri la numai 10 metri

Autoritățile bulgare iau în calcul ceața densă drept principala cauză a tragediei. Vizibilitatea ar fi scăzut brusc, ceea ce ar fi făcut extrem de dificilă observarea vehiculelor din față și evitarea coliziunilor.

Secretarul general interimar al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, a declarat că martorii au descris o schimbare extrem de rapidă a condițiilor de vizibilitate. Inițial, șoferii puteau vedea la aproximativ 70-80 de metri, însă, într-un interval scurt, vizibilitatea a scăzut la aproximativ 10 metri.

Condițiile meteorologice au fost atât de dificile, încât au afectat inclusiv intervenția elicopterului medical.

UPDATE 12.50 Un român printre răniți

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că printre persoanele rănite în gravul accident rutier produs pe o autostradă din sud-estul Bulgariei se află și un cetățean român. Acesta primește îngrijiri medicale de specialitate, iar echipele consulare sunt pregătite să acorde asistență de specialitate, a transmis Dan Neculaescu, exprimând totodată condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică celor răniți.

În accidentul în care au fost implicate peste 70 de mașini au murit 12 persoane, iar 50 sunt răniți.

Imaginea este de nedescris. Nu am văzut niciodată așa ceva în viața mea”, a declarat guvernatorul regional al orașului Sliven, Mihail Kasherov.

AFP 20261110 D6ZT8T3 v1 HighRes BulgariaTransportAccident jpg
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AFP 20261110 D6ZT8T3 v1 HighRes BulgariaTransportAccident jpg Foto: AFP

Cum s-a produs prima coliziune: un camion a blocat calea unui autobuz

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, primul accident s-ar fi produs pe sensul către Burgas, după ce un camion a blocat calea unui autobuz în care se aflau pasageri. Ulterior, un alt camion, încărcat cu grâu, a fost implicat într-o coliziune. Ulterior, pe același sens de mers, a avut loc o altă coliziune, în care a fost implicat un camion care transporta grâu, lovit din spate de un autoturism. În urma acestor accidente s-a format carambolul în care au fost implicate zeci de vehicule.

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Secretarul general interimar al Ministerului de Interne a precizat că toate persoanele decedate se aflau pe sensul de mers către Burgas. Printre morți și răniți nu se află copii.

De ce s-a produs accidentul și pe sensul opus, către Sofia

Potrivit explicației oferite de șeful interimar al Poliției, al doilea accident ar putea avea legătură cu primul. Șoferii care circulau către Sofia ar fi observat accidentul grav produs pe sensul opus și le-ar fi distras atenția de la drum.

Unsprezece persoane au murit și zeci au fost rănite marți în caramboluri petrecute pe ambele sensuri ale autostrăzii din sud-estul Bulgariei, ale cărei drumuri sunt clasate drept cele mai periculoase din UE, au declarat autoritățile.

„Bilanțul în acest moment este de 12 morți și 48 de răniți», le-a declarat reporterilor prim-ministrul Rumen Radev referitor la accidentul produs în apropierea orașului Iambol, pe drumul care leagă capitala Sofia de orașul Burgas de la Marea Neagră, potrivit AFP.

Potrivit televiziunii bulgare NOVA, primele coliziuni au avut loc puțin după ora 7:00, în apropierea kilometrului 289, pe sensul de mers către Burgas, în zona dintre nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile. La scurt timp, alte vehicule s-au ciocnit în aceeași zonă, iar accidente au fost raportate și pe sensul opus, către Sofia.

Imaginile surprinse la locul tragediei arată amploarea dezastrului: autoturisme și camioane grav avariate, unele răsturnate sau proiectate în afara carosabilului.

accident bulgaria carambol jpg
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accident bulgaria carambol jpg Foto: X
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Șeful echipelor de intervenție, Todor Mishinev, a declarat că mai multe persoane au rămas încarcerate în vehiculele distruse, iar prioritatea salvatorilor este scoaterea acestora în siguranță. La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și ambulanțe din localitățile învecinate.

În urma accidentelor, autoritățile au dispus închiderea circulației pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia, iar traficul a fost deviat pe rute alternative. Totodată, a fost activat sistemul național de avertizare BG-ALERT, prin care șoferii au fost informați despre accidente și condițiile extrem de dificile de vizibilitate.

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