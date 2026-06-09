Video Șoferul camionului care a făcut dezastru în Constanța susține că i s-a făcut rău la volan: „E foarte grav ce am făcut”. Ce spune despre intervenția polițiștilor

Șoferul de TIR din Oradea implicat în accidentul produs luni seară, 8 iunie, în zona Tomis Nord din Constanța, a fost audiat marți la Poliția Rutieră. Florin Voicu susține că i s-a făcut rău la volan și că nu își amintește momentele premergătoare carambolului.

Bărbatul, cunoscut cu diabet de 16 ani, a declarat că ar fi suferit o criză provocată de o glicemie scăzută, potrivit FocusPress.

„Mi s-a făcut rău. Nu am băut, nu sunt drogat, o să se vadă la teste. Mi s-a făcut rău, nu am mai putut controla nici pe mine. Nu am făcut nimic intenționat”, a afirmat șoferul mastodontului, adăugând că regretă cele întâmplate.

Potrivit declarațiilor sale, ultimele amintiri sunt dinainte de a intra în Constanța.

„Am descărcat la Murfatlar și… nu-mi amintesc nimic”, a spus bărbatul.

Întrebat cum a ajuns ulterior în oraș, șoferul a răspuns: „Nu știu”.

„Nu am mai avut așa crize… să nu mai știu de mine”

Florin Voicu a precizat că nu a mai avut episoade atât de grave până acum.

„Nu așa, nu am mai avut așa crize… să nu mai știu de mine”, a mărturisit șoferul.

Singurul moment pe care îl poate reconstitui este cel ulterior intervenției echipajelor de urgență:

„Mi-aduc aminte că am fost scos și dus la ambulanță, altceva nu-mi aduc aminte”.

În ceea ce privește informațiile despre posibila manipulare a tahografului, vehiculate în acest caz, bărbatul a negat categoric această ipoteză.

A recunoscut că ar fi trebuit să se afle în pauză de odihnă, însă a insistat că nu a intervenit asupra aparatului.

Chestionat și despre o posibilă agresare de către polițiștii locali la fața locului, bărbatul a evitat un răspuns clar:

„Nu aș vrea să… nu știu ce s-a întâmplat. O să văd…”.

„Poate că va trebui să-mi schimb meseria”

Șoferul a admis gravitatea situației.

„E foarte grav ce am făcut, este periculos. Poate că va trebui să-mi schimb meseria sau ceva…”, a afirmat bărbatul.

Amintim că în seara de 8 iunie, un TIR care a scăpat de sub controla provocat distrugeri în lanț într-o zonă intens circulată din Constanța. Șoferul, Florin Voicu, un bărbat din Oradea cu experiență în transporturi, a fost reținut de polițiști, cazul fiind preluat de autorități pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii incidentului.

Bărbatul ar fi trebuit să se afle în pauza obligatorie de odihnă, conform tahografului, însă se afla la volan în momentul accidentului.

În urma incidentului, autoritățile analizează atât starea medicală a conducătorului auto, cât și respectarea normelor legale privind timpii de conducere și odihnă în transportul rutier.