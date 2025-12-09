Traficul rutier pe Valea Oltului, unde s-a răsturnat o cisternă cu substanțe inflamabile, rămâne închis până miercuri

Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineaţă, 10 decembrie, după ce o cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat, marți, în zona Călimănești, blocând complet traficul.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, la nodul rutier A1 - DN 7 Boiţa, traficul este deviat spre DN 1 Veştem - Braşov.

„Conform datelor transmise de ISU Vâlcea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până mâine dimineaţă, accesul autovehiculelor fiind interzis pe tronsonul Boiţa - Judeţul Vâlcea.

Măsura a fost luată pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile poliţiştilor care dirijează circulaţia şi să manifestaţi prudenţă şi atenţie în conducere”, transmit reprezentanţii IPJ Sibiu.

Poliţiştii recomandă conducătorilor auto să opteze pentru rute ocolitoare, respectiv:

• DN 7 - DN 67 (Budeşti) - Târgu Jiu;

• DN 7 - DN 64 Drăgăşani - judeţul Olt;

• DN 7 - DN 7CC (Călimăneşti);

• DN 7 - DJ 658 / DC18 (Bujoreni).

• Sibiu - DN 1 - Braşov.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați de urgență pentru gestionarea situației. La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației Brezoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

De asemenea, intervin pompierii voluntari din Călimănești, echipaje ale poliției rutiere și echipe ale Drumurilor Naționale.

„Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, sens în care au fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp. Pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Potrivit comunicatului ISU Vâlcea, după evaluarea situației la fața locului, „a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT” pentru protecția populației aflată în proximitate.