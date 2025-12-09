search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Traficul rutier pe Valea Oltului, unde s-a răsturnat o cisternă cu substanțe inflamabile, rămâne închis până miercuri

0
0
Publicat:

Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineaţă, 10 decembrie, după ce o cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat, marți, în zona Călimănești, blocând complet traficul.

FOTO: ISU Vâlcea
FOTO: ISU Vâlcea

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, la nodul rutier A1 - DN 7 Boiţa, traficul este deviat spre DN 1 Veştem - Braşov.

„Conform datelor transmise de ISU Vâlcea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până mâine dimineaţă, accesul autovehiculelor fiind interzis pe tronsonul Boiţa - Judeţul Vâlcea.

Măsura a fost luată pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile poliţiştilor care dirijează circulaţia şi să manifestaţi prudenţă şi atenţie în conducere”, transmit reprezentanţii IPJ Sibiu.

Poliţiştii recomandă conducătorilor auto să opteze pentru rute ocolitoare, respectiv:

• DN 7 - DN 67 (Budeşti) - Târgu Jiu;

• DN 7 - DN 64 Drăgăşani - judeţul Olt;

• DN 7 - DN 7CC (Călimăneşti);

• DN 7 - DJ 658 / DC18 (Bujoreni).

• Sibiu - DN 1 - Braşov.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați de urgență pentru gestionarea situației. La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației Brezoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

De asemenea, intervin pompierii voluntari din Călimănești, echipaje ale poliției rutiere și echipe ale Drumurilor Naționale.

Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, sens în care au fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp. Pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Potrivit comunicatului ISU Vâlcea, după evaluarea situației la fața locului, „a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT” pentru protecția populației aflată în proximitate.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
digi24.ro
image
Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de internauți
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Peştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limită
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
prosport.ro
image
„Ți-am zis” vs. „Ți-am spus”. Una dintre variante este greşită, poţi ghici care?
playtech.ro
image
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Industria în care are loc un val de concedieri. Sute de angajați rămân fără loc de muncă în brag de sărbători
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Facturi mai mari pentru cei care au centrale pe gaz clasice. Cât ajung românii să plătească într-un an
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon